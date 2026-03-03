Il s’endette à la retraite pour une pelleteuse : son pari fou lui rapporte 3 000 € par mois

Angel, retraité espagnol, illustre bien comment une prise de risque peut changer une vie après la retraite. Comme le rapporte Telemadrid, à 73 ans, il a décidé d’acheter une pelleteuse, et à 77 ans, il en récolte les bénéfices. Face à une situation financière précaire, il a choisi de se réinventer et connaît aujourd’hui la réussite dans une nouvelle activité professionnelle.

Sa carrière bousculée par la crise de 2008

Angel a commencé sa carrière comme électricien dès l’âge de 16 ans. Cependant, la crise économique de 2008 a tout fait basculer. Licencié, Angel, comme beaucoup d’autres, a eu du mal à retrouver un emploi. Ce coup dur l’a poussé à partir à la retraite plus tôt que prévu. Sa pension modeste s’élevait à 850 € par mois. Avec un loyer absorbant 840 €, il ne restait que 10 € pour toutes les autres charges, rendant sa situation intenable.

Après l’apparition de ces difficultés, Angel a choisi la retraite anticipée. Cette décision n’est jamais facile, surtout quand les perspectives d’emploi se réduisent avec le temps. Angel raconte : « Ça ne suffisait pas pour payer le loyer, l’électricité, l’eau… ». Pourtant, son histoire ne s’arrête pas là.

Il a tout misé sur une pelleteuse

À 73 ans, Angel a pris une décision radicale et audacieuse : il a investi dans une pelleteuse pour un coût de 60 000 €, financé par endettement. Sans aucune formation spécifique, il s’est formé de façon autodidacte, montrant beaucoup de patience et de ténacité. Comme il le dit lui-même : « Personne ne m’a appris à conduire cette machine, je l’ai achetée, je suis monté dessus et je me suis mis au travail. »

La demande pour les travaux réalisés avec une pelleteuse s’est révélée forte et régulière. Grâce à son nouvel outil, Angel dégage aujourd’hui des revenus mensuels compris entre 3 000 € et 3 500 €, ce qui tranche nettement avec sa retraite active. Il travaille régulièrement et répond à une demande soutenue, passant d’une grande précarité financière à une réussite économique notable.