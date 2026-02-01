Voici pourquoi le second abattement fiscal pourrait vraiment changer la donne pour les retraités en 2026

En ce début d’année 2026, les retraités français peuvent se réjouir. Le budget de l’année, adopté via l’article 49.3 de la Constitution, maintient les abattements fiscaux qui réduisent nettement la facture d’impôt des pensionnés, malgré la réforme fiscale. L’abattement de 10 % sur les pensions de retraite reste complet, sans forfait ni plafonnement, et l’abattement spécial pour les retraités modestes, prévu par l’article 157 bis du Code général des impôts, est reconduit avec une légère hausse. Ces mesures, applicables aux revenus de 2025 imposés en 2026, visent à protéger les retraités modestes, qui représentent environ 17,2 millions de personnes en France.

Les abattements fiscaux restent en place

L’abattement classique de 10 % sur les pensions demeure inchangé, malgré des propositions de remplacement par un forfait de 2 000 € (le Sénat avait évoqué un plafonnement à 3 000 €). En 2026, le plafond de cet abattement reste fixé à 4 399 € par foyer, avec un minimum de 450 € par personne. Cette décision, contraire aux réformes envisagées par le gouvernement, garantit que chaque retraité imposable bénéficie automatiquement de cet allègement sur ses revenus déclarés.

L’abattement spécial, lié aux conditions de revenus et d’âge, réduit directement la base imposable du revenu net global du foyer. En 2026, ce dispositif est revalorisé de +0,9 %, portant les plafonds maximaux à 2 820 € par personne éligible et à 5 640 € pour les couples où les deux membres remplissent les conditions, explique le blog Cap Retraite.

Qui peut en bénéficier

Pour obtenir l’abattement spécial, il faut avoir plus de 65 ans au 31 décembre 2025 ou percevoir une pension d’invalidité reconnue (par exemple une carte mobilité inclusion avec mention « invalidité » ou une pension militaire d’invalidité supérieure ou égale à 40 %). Un couple marié ou pacsé peut bénéficier de cet abattement dès qu’un des deux conjoints remplit les critères d’âge ou d’invalidité. Il faut également être domicilié fiscalement en France : les expatriés imposés seulement sur leurs revenus français n’y ont pas droit.

Les montants de l’abattement varient selon le revenu net global. Pour une personne seule dont le revenu est inférieur à 17 667 €, l’abattement atteint 2 820 €. Si le revenu est compris entre 17 667 € et 28 423 €, l’abattement est réduit à 1 411 €. Au‑delà de 28 423 €, l’abattement est supprimé. Pour un couple où chaque membre remplit les conditions d’éligibilité, ces montants sont doublés.