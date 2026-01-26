Les fonctionnaires vont-ils enfin mieux gagner en arrêt maladie ? Ce détail change tout

La mesure controversée sur l’augmentation des jours de carence a été retirée du Budget 2026, un coup dur pour le gouvernement.

Photo of author
Anthony Jacquot
Publié le
Lecture : 2 min
0
Les fonctionnaires vont-ils enfin mieux gagner en arrêt maladie ? Ce détail change tout
Les fonctionnaires vont-ils enfin mieux gagner en arrêt maladie ? Ce détail change tout | Social Mag
LinkedInWhatsApp

Le projet de loi du Budget 2026 a connu un véritable coup de théâtre : l’une de ses mesures les plus controversées, l’augmentation du nombre de jours de carence dans la fonction publique, a été retirée, confirme Moneyvox. La suppression de l’article en cause figure dans la liste d’amendements dévoilée par le média Contexte, et elle a été présentée comme l’une des concessions faites par le gouvernement face à la menace d’une censure parlementaire.

Pourquoi c’était si contesté : les chiffres parlent

Au départ, le texte prévoyait d’aligner la fonction publique sur le privé en portant les jours de carence de 1 à 3 jours pour les agents publics. Aujourd’hui, les fonctionnaires ont 1 jour de carence. Le gouvernement avançait une économie de 900 millions d’euros par an, selon les inspections générales des finances (IGF) et des affaires sociales (Igas). Mais la mesure a rapidement déclenché de vives critiques.

Ses opposants l’ont qualifiée d’ »alignement fallacieux ». Ils font valoir que « près de 70 % des salariés du privé sont en réalité couverts par leur entreprise dès les premiers jours d’absence », ce qui rend la comparaison peu pertinente. Ils dénoncent aussi une injustice sociale : l’augmentation « pénalise avant tout les agents les plus modestes », pour qui chaque jour non indemnisé représente une perte réelle.

Ce que ça change politiquement et au niveau institutionnel

Pour faire passer plusieurs volets du budget, le gouvernement a eu recours à deux reprises à l’article 49.3 de la Constitution. Malgré ces mesures, des compromis ont été nécessaires pour éviter une censure parlementaire. C’est dans ce cadre que la suppression de l’article sur les jours de carence a été jugée indispensable pour permettre l’adoption du Budget 2026.

Cette concession traduit aussi la force de l’opposition qui s’est levée contre la mesure. Les études citées par les auteurs de l’amendement montrent qu’augmenter les jours de carence n’a pas forcément l’effet attendu et pourrait même allonger certains arrêts maladie, exacerbant le déséquilibre démographique.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

ActualitésEmploi

Le travail comme lieu de cohésion : gouverner par la preuve

Ils peinent à recruter : ce pays voisin paie 3 000 € nets aux Français, logement inclus
Emploi

Ils peinent à recruter : ce pays voisin paie 3 000 € nets aux Français, logement inclus

Un simple café lui coûte son job… mais la justice lui offre 18 mois de salaire en retour
Emploi

Un simple café lui coûte son job… mais la justice lui offre 18 mois de salaire en retour

Capgemini Va Supprimer 2 400 Emplois En France Lia Bouleverse Le Marche Du Travail Numerique
Emploi

Capgemini va supprimer 2 400 emplois en France : l’IA bouleverse le marché du travail numérique

Marche De L'emploi 2025 Un Ralentissement Maitrise Qui Redessine Les Recrutements
Emploi

Marché de l’emploi 2025 : un ralentissement maîtrisé qui redessine les recrutements

Mauvaise surprise ou bonne nouvelle ? Le nouveau calendrier de paiement chômage enfin dévoilé
Emploi

Mauvaise surprise ou bonne nouvelle ? Le nouveau calendrier de paiement chômage enfin dévoilé

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly