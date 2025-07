Bayrou enflamme le débat public : ses mesures budgétaires sous le feu des critiques

François Bayrou a récemment présenté une série de mesures pour le Budget 2026 de l’État lors d’une allocution le mardi 15 juillet. Ces propositions ont déclenché pas mal de réactions dans la classe politique, chez l’opposition et parmi les citoyens. Beaucoup craignent que ces changements ne poussent les Français à travailler plus dès l’année prochaine.

Suppression controversée des jours fériés

Parmi les mesures mises sur la table, on trouve l’idée de supprimer deux jours fériés, à savoir le lundi de Pâques et le 8 mai. Cette option pourrait rapporter environ 4,2 milliards d’euros à l’État. Pourtant, d’après un sondage réalisé par BFM TV, environ trois Français sur quatre s’y opposent fermement. Ce vote massif contre la modification du calendrier des jours fériés traditionnels montre bien que le changement ne passe pas crème pour la majorité.

Cette suppression éventuelle fait partie d’un plan plus global pour réduire la dette française. Certes, 65% des personnes interrogées pensent qu’il faut agir rapidement face à cette dette, mais 60% estiment que les sacrifices demandés passent un peu la ligne.

Mesures sur le budget et leurs répercussions fiscales

En plus de l’idée de supprimer des jours fériés, plusieurs autres mesures ont été annoncées, comme le gel des pensions. Parmi elles, on note une opération renforcée pour traquer les fraudeurs fiscaux, une baisse du train de vie de l’État et un plan pour simplifier la vie des entreprises. On prévoit également d’introduire une nouvelle taxe sur les petits colis et de mettre en place une « année blanche » en 2026, c’est-à-dire qu’il n’y aura aucune augmentation ni des prestations ni des barèmes.

Ces choix devraient permettre de limiter la hausse des dépenses à hauteur de sept milliards d’euros, même si la dette publique dépasse déjà les 3 000 milliards d’euros. Pour l’heure, aucune augmentation directe de l’impôt sur le revenu n’a été annoncée, mais certains ménages qui bénéficiaient d’une exonération pourraient voir leur situation évoluer.

Le barème fiscal sera revu chaque année en fonction de l’inflation. Erwann Tison, directeur des études à l’Institut Sapiens, explique que cette mesure fera entrer dans le coup des centaines de milliers de personnes qui jusque-là ne payaient pas d’impôt. Henri Sterdyniak, économiste à Sciences-po, estime précisément que 300 000 personnes seront concernées par cette révision.

Conséquences sociales et réactions

Les répercussions sociales des nouvelles mesures suscitent aussi des inquiétudes, notamment avec l’augmentation de la CSG. Les personnes aux revenus modestes pourraient perdre certains avantages réservés aux non-imposables (par exemple, des aides municipales spécifiques). Par ailleurs, les retraités et les familles nombreuses pourraient voir leurs prestations sociales diminuer notablement en raison de la suppression de l’abattement.

Avec ces annonces qui continuent de faire parler d’elles dans la sphère publique et politique en France, il est évident qu’elles vont marquer de nombreux groupes sociaux. Les discussions autour du budget 2026 montrent bien les défis auxquels doit faire face la gestion économique du pays, alors que certains défendent ces réformes pour stabiliser la dette nationale grandissante et que d’autres redoutent que cela ne pèse encore plus sur le porte-monnaie des Français, déjà mis à mal par diverses crises économiques récentes.