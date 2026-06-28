Les Forces armées confirment : le service militaire obligatoire d’un an commence pour les jeunes nés en 2008, ils toucheront le salaire minimum

L’Espagne met en place un service militaire pour des « réservistes volontaires ». Annoncée par le gouvernement, la mesure vise les jeunes Espagnols nés en 2007 et 2008. Le programme démarre en 2026 avec 500 places pour cette première année, annonce Cronista. Il permet de s’engager temporairement auprès des Forces armées sans faire carrière dans l’armée. Il intervient alors que le débat sur le retour de la conscription ressurgit en Europe, en particulier en Allemagne.

Le service reste volontaire et limité dans le temps. Il marque une nouvelle façon, pour l’État, de rapprocher la jeunesse de la défense nationale.

Le service national fait son retour

Le Ministère de la Présidence a publié au Boletín Oficial del Estado (BOE) le décret qui autorise le recrutement de ces 500 réservistes volontaires. Ce retour à une forme de service, même volontaire, intervient environ 25 ans après la suppression de la conscription obligatoire en Espagne, avec la fin de « la mili » en 2001. Le Conseil des ministres avait approuvé la mesure quelques mois plus tôt.

La rémunération varie selon les catégories. Les indemnités versées pendant la formation et l’activation sont calculées en multiples du Salaire Minimum Interprofessionnel (SMI) : 2 × le SMI pour les troupes et les marins, 2,5 × pour les sous-officiers et 3 × pour les officiers. Un jeune engagé peut ainsi toucher jusqu’à 2 400 € bruts par mois pendant la formation.

Qui peut s’engager et comment ça se passe

Pour postuler, il faut être de nationalité espagnole, avoir au moins 18 ans et présenter un casier judiciaire vierge. Le niveau d’études requis dépend du poste : le « graduado escolar » pour les troupes et les marins, jusqu’au diplôme universitaire pour les officiers. La sélection comprend des tests psychotechniques, physiques et médicaux stricts.

Le statut de réserviste volontaire permet de garder sa vie professionnelle et civile, tout en pouvant être activé par les Forces armées selon les besoins. Comme le précise le BOE, « dans l’exercice de son droit constitutionnel de défendre l’Espagne », le réserviste s’engage « temporairement et volontairement aux Forces armées au moyen d’un engagement de disponibilité ».

Réactions et débats

Le lancement de ce programme soulève des questions sur son efficacité et ses conséquences pour la société espagnole. L’Espagne compte aujourd’hui plus de 3 000 réservistes volontaires, un effectif que ces nouvelles recrues pourraient renforcer. Le dispositif comprend aussi 10 000 « réservistes de especial disponibilidad », une catégorie réservée aux plus de 45 ans. La formule s’adresse à des jeunes qui veulent servir leur pays sans s’engager sur la durée.

Le service militaire continue d’alimenter les débats, en Espagne comme ailleurs en Europe, en particulier en Allemagne, où l’on discute du retour au service obligatoire. Ce retour partiel à une forme de service traduit un glissement vers un modèle plus souple, qui mêle engagement citoyen et défense nationale.