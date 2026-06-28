TF1 condamnée à verser 6,9 millions d’euros à Nicolas Hulot pour la marque Ushuaïa

Une décision du Tribunal des activités économiques de Nanterre a condamné TF1 à verser 6,875 millions d’euros à Nicolas Hulot, par l’intermédiaire de sa société Eole Conseil, dans un litige portant sur la marque « Ushuaïa ». Le jugement, révélé par le média L’Informé, fait suite à un désaccord sur l’exploitation commerciale de cette marque.

Ce qui oppose Nicolas Hulot et TF1

Nicolas Hulot, connu pour son engagement en faveur de l’environnement, a présenté l’émission « Ushuaïa » sur TF1 de 1987 à 2012. De cette émission est née une marque sous laquelle sont vendus des produits comme des gels douche et des déodorants. En 1993, TF1 a signé un contrat avec le groupe cosmétique L’Oréal pour exploiter la marque. L’année suivante, un accord entre TF1 et Nicolas Hulot prévoyait que celui-ci toucherait un quart des recettes générées par cette exploitation, dans le cadre d’une clause reconductible tous les cinq ans.

En 2022, TF1 a décidé de ne pas renouveler ce contrat à son échéance fin 2023, rapporte Le Dauphiné. Nicolas Hulot y a vu une rupture fautive, d’autant que les produits restaient commercialisés. En 2024, TF1 a cédé la quasi-totalité des droits sur la marque à L’Oréal, pour une somme estimée par la presse à 27,5 millions d’euros.

Le jugement et la somme réclamée

Le tribunal de Nanterre a estimé que la résiliation opérée par TF1 était fautive. Il a donc condamné la chaîne à verser 6,875 millions d’euros, montant calculé sur la base d’un quart des recettes liées à la vente des droits à L’Oréal. Cette somme vise à compenser les pertes subies par Nicolas Hulot du fait de la résiliation anticipée. Le dossier pose la question du respect des engagements contractuels lorsqu’une marque rentable comme Ushuaïa est en jeu.