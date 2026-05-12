Des gambas E.Leclerc contaminées par une bactérie « mangeuse de chair » : les lots concernés rappelés dans toute la France, vérifiez votre congélateur

Des gambas sauvages et crevettes tropicales potentiellement contaminées par une bactérie redoutable sont en rappel.

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Anthony Jacquot
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Des gambas E.Leclerc contaminées par une bactérie « mangeuse de chair » : les lots concernés rappelés dans toute la France, vérifiez votre congélateur
Des gambas E.Leclerc contaminées par une bactérie « mangeuse de chair » : les lots concernés rappelés dans toute la France, vérifiez votre congélateur © Social Mag
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Le 7 mai 2026, les autorités sanitaires françaises ont annoncé un rappel national concernant certains lots de gambas sauvages et de crevettes tropicales commercialisés sous la marque Ronde des Mers dans les magasins E.Leclerc, rapporte RTL. Publié par le site gouvernemental Rappel Conso, cet avis alerte sur la possible présence de Vibrio vulnificus (surnommée la « mangeuse de chair »), une bactérie pouvant entraîner des complications sérieuses pour la santé humaine.

Quels produits sont concernés et comment les reconnaître

Les produits visés sont des gambas sauvages et des crevettes tropicales entières crues surgelées, vendues en emballages de 500 grammes, disponibles dans tous les magasins E.Leclerc en France. Le lot concerné est le lot 5/12, identifiable par le code GTIN : 3564700484647. La date de durabilité minimale des produits rappelés est fixée au 30 septembre 2027. Les achats effectués entre le 4 décembre 2025 et le 6 mai 2026 doivent attirer une attention particulière.

La bactérie Vibrio vulnificus a été détectée lors de contrôles de routine, ce qui a conduit les autorités à déclencher ce rappel. Cette bactérie, qu’on trouve généralement dans des eaux marines chaudes, est redoutée pour sa capacité à provoquer des infections graves, surtout chez les personnes à risque. Le rappel est en vigueur jusqu’au 6 juillet 2026.

Quels sont les risques et que faire

La présence de Vibrio vulnificus peut provoquer des troubles digestifs importants. Les infections peuvent être sévères chez les personnes fragiles : personnes âgées, malades chroniques, ou encore quand le produit est manipulé par quelqu’un ayant des plaies ouvertes. Les consommateurs sont donc priés de ne pas consommer ces produits.

Si vous possédez les produits rappelés, rapportez-les au magasin d’achat pour obtenir un remboursement, conformément aux consignes de Rappel Conso. Pour plus d’informations, consultez le site de Rappel Conso ou contactez le service client au 08.00.86.52.86.

En plus du rappel, il est recommandé de cuire ces crustacés à une température à cœur supérieure à 65 °C pour réduire les risques microbiens lors de la consommation.

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