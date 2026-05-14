Les psychologues sont formels : les gens qui utilisent encore un calendrier en papier ne sont pas ringards, leur cerveau traite l’information autrement

Une étude récente de l’Université de Tokyo montre que l’écriture sur papier active plus fortement les zones cérébrales liées à la mémoire que l’utilisation de tablettes ou de smartphones. Publiée dans la revue scientifique Frontiers in Behavioral Neuroscience, cette recherche tombe à un moment où beaucoup d’écoles et d’entreprises se tournent vers des outils numériques pour prendre des notes et organiser leur travail.

Comment l’étude a été menée et ce qu’elle montre

L’étude, dirigée par le professeur Kuniyoshi L. Sakai de l’Université de Tokyo, a porté sur 48 participants, principalement des étudiants universitaires et de jeunes diplômés âgés de 18 à 29 ans. Les sujets ont été répartis en trois groupes utilisant soit un carnet papier, soit un iPad Pro, soit un Google Nexus smartphone pour noter un calendrier de deux mois basé sur une conversation fictive de 14 éléments.

Les résultats indiquent que le groupe utilisant le papier a terminé la tâche de planification en environ 11 minutes, contre 14 minutes pour le groupe tablette et 16 minutes pour le smartphone. Cette plus grande efficacité s’est aussi traduite par de meilleurs scores aux questions factuelles lors des tests de mémoire.

L’imagerie cérébrale a confirmé ces différences : le groupe papier présentait une activation beaucoup plus forte dans l’hippocampe, les aires de traitement du langage et les cortex visuels. Cette stimulation plus marquée favorise une imagerie mentale plus riche et un encodage verbal plus profond, en partie grâce à des repères spatiaux fixes liés à l’écriture manuscrite.

Ce que ça change pour l’école et la créativité

Ces résultats ont des implications pour l’enseignement et pour la créativité. Le professeur Sakai affirme que « le papier contient davantage d’informations uniques qui permettent un rappel de mémoire plus fort ». Ainsi, cela peut pousser les enseignants et les créateurs à privilégier des méthodes analogiques pour un apprentissage plus solide et une créativité renforcée. Une étude antérieure de 2014, publiée dans le journal Psychological Science, vient dans le même sens : les étudiants qui prenaient des notes écriture manuscrite retenaient et comprenaient mieux les concepts.

L’étude comporte toutefois des limites. Les jeunes adolescents, dont le cerveau est encore en développement, pourraient présenter des différences neuronales encore plus marquées entre outils numériques et papier, or ils n’ont pas été inclus dans cette recherche. Par ailleurs, des techniques numériques comme les annotations manuscrites sur tablette n’ont pas été évaluées pour savoir si elles reproduisent les mêmes schémas d’activation cérébrale.