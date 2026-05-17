Coupe du Monde 2026 : voici la liste officielle des 26 joueurs de l’Équipe de France

Les passionnés de football peuvent se réjouir : la Coupe du Monde 2026 approche à grands pas. Dès le 11 juin prochain, la compétition accueillera pour la première fois le Canada, les États-Unis et le Mexique en tant que pays hôtes. Alors que l’effervescence monte, Didier Deschamps, sélectionneur de l’Équipe de France, a dévoilé la liste des 26 joueurs qui porteront le maillot tricolore. L’annonce a été faite le 14 mai dernier sur le plateau de TF1, et elle a mis les supporters en attente et en joie.

Préparatifs et calendrier

Les préparatifs battent leur plein : les Bleus disputeront des matches amicaux contre la Côte d’Ivoire le 4 juin et contre l’Irlande du Nord le 8 juin. Le premier match officiel des Français dans ce Mondial est programmé le 16 juin, à 21h, contre le Sénégal. Ce « sacré choc » lancera la compétition pour les tricolores, qui évoluent dans le groupe I.

Didier Deschamps, sélectionneur depuis 14 années, s’attaque à sa quatrième Coupe du Monde à la tête de l’équipe. Son parcours parle pour lui : victoire en 2018, finale en 2022 et quarts de finale en 2014. Sa motivation est claire : « finir en beauté » en visant une troisième étoile pour la France.

Qui est sélectionné et ce qui change

Sur les 26 joueurs retenus pour cette édition, 11 étaient déjà du groupe lors de la Coupe du Monde 2022. On retrouve notamment Jules Koundé, William Saliba et Kylian Mbappé, pour n’en nommer que quelques-uns. Le groupe s’est aussi renouvelé avec des « nouveaux cadres » qui se sont imposés ces quatre dernières années.

Parmi eux, Mike Maignan, gardien de l’AC Milan, s’est installé comme titulaire indiscutable, et le milieu Manu Koné évolue désormais à l’AS Roma. En attaque, la jeunesse est mise en avant avec des talents comme Rayan Cherki, Michael Olise, Bradley Barcola et Désiré Doué. N’Golo Kanté, fort de son expérience, fait aussi partie de l’effectif après son passage à Fenerbahçe.

La sélection réserve quelques surprises, comme le retour de Jean-Philippe Mateta en attaque et la présence de Maxence Lacroix en défense. Les supporters remarqueront aussi l’absence d’Eduardo Camavinga, qui était attendu.

La liste complète

Annoncée comme surprenante et équilibrée, la liste complète des 26 élus comprend :