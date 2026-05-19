Mauvaise nouvelle pour les migrants illégaux au Royaume-Uni : Londres s’appuie sur les droits de l’homme pour accélérer les expulsions, un virage que personne n’avait vu venir

Lors d’un sommet en Moldavie, le Royaume-Uni et plusieurs pays européens ont signé un accord important visant à revoir la façon dont les tribunaux traitent les dossiers de migration. Cette déclaration, non contraignante sur le plan juridique mais très symbolique, plaide pour une expulsion facilitée des migrants en situation irrégulière, explique la BBC. Elle met aussi en garde contre le risque que la démocratie européenne soit affaiblie par le trafic de personnes et par les pressions migratoires actuelles. Cette initiative pourrait marquer un tournant dans la gestion juridique de la migration en Europe et soulève des questions importantes sur l’équilibre entre l’état de droit, les droits de l’homme et les pressions sociopolitiques.

Le cadre juridique qui bouge

L’accord dévoilé lors de cette rencontre cherche à influencer les décisions des tribunaux européens, notamment la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. La Convention européenne des droits de l’homme, adoptée après la Seconde Guerre mondiale pour protéger les libertés fondamentales, est désormais mise à l’épreuve par des circonstances qui évoluent. Le Conseil de l’Europe, qui regroupe 46 membres et supervise cette cour, est distinct de l’Union européenne et a précisé que cette déclaration ne constitue pas une révision législative complète, mais bien un signal politique fort.

Deux responsables britanniques tiennent une place clé dans ce dossier : Yvette Cooper, secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, et la ministre de l’intérieur Shabana Mahmood. Mahmood a déclaré : « Ce pays a une fière tradition d’accueil des personnes fuyant le danger, mais notre générosité attire les migrants illégaux à travers la Manche. Je vais mettre fin à ce « billet en or ». »

Réformes politiques : ce qu’ils veulent faire

Le gouvernement britannique, poussé par des figures politiques influentes, veut rendre le Royaume-Uni moins attractif pour les migrants. Parmi les mesures annoncées figurent :

la réduction de la durée de séjour des réfugiés de cinq ans à trente mois,

l’allongement du délai pour demander la résidence permanente de cinq à vingt ans.

Les nouvelles règles indiquent aussi que les demandeurs devront subvenir à leurs besoins par le travail ou les études. L’objectif affiché est clairement de dissuader les arrivées supplémentaires au Royaume-Uni, en s’inspirant de politiques similaires au Danemark.

La déclaration internationale prévoit également que les États puissent signer des accords bilatéraux pour créer des centres de retour, comme l’accord entre l’Italie et l’Albanie.

Les critiques et ce que ça signifie pour les droits humains

Ces décisions suscitent de fortes critiques : certains estiment qu’elles pourraient affaiblir les protections en matière de droits humains. La déclaration insiste toutefois sur l’idée que les juridictions nationales sont mieux placées que Strasbourg pour trouver un équilibre entre les droits individuels et les intérêts publics liés à la sécurité et à la liberté. Yvette Cooper présente cette approche comme du « bon sens » face à la montée de la migration illégale, en affirmant que les systèmes de régulation « ne peuvent pas être indûment manipulés. »

Malgré ces arguments, des opposants craignent que ces mesures ne changent pas grand-chose en pratique, car les juges pourraient choisir de ne pas les suivre. Le parti Reform UK, dirigé par Nigel Farage, reste toutefois en tête dans les sondages, tirant profit du mécontentement vis-à-vis des politiques actuelles.