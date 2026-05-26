Emmanuel Macron mobilise l’industrie française pour une révolution électrique

Emmanuel Macron a réuni ce mardi 26 mai à l’Élysée plus de deux cents acteurs économiques pour lancer officiellement « l’équipe de France de l’électrification ». Cette initiative présidentielle marque une inflexion décisive dans la stratégie française de transition énergétique, portée par des engagements d’investissement massifs des grands groupes industriels.

« L’électrification est un combat contemporain et une stratégie pour notre pays pour être plus indépendant, plus compétitif, créer davantage d’emplois sur le territoire et décarboner », a déclaré le chef de l’État lors de cette rencontre inédite. Une mobilisation collective dont l’ambition est de transformer structurellement le tissu économique français en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles.

Stellantis investit plus d’un milliard d’euros dans l’électrique

L’annonce phare de la journée concerne le groupe automobile Stellantis, qui s’engage à consacrer plus d’un milliard d’euros nouveaux à la production d’une nouvelle génération de véhicules électriques sur son site de Mulhouse, à partir de 2029. « C’est un véritable avenir industriel que nous offrons à ce site », s’est félicité Emmanuel Macron, dont L’Express souligne le volontarisme dans ce dossier industriel.

Cette décision stratégique de Stellantis témoigne de l’ambition française de s’imposer comme un acteur de premier plan de l’automobile électrique européenne. Sud Ouest rappelle que cet investissement permettra à la France d’aborder avec confiance la montée en puissance de la production de véhicules électriques dans l’Hexagone. Au-delà des constructeurs automobiles, les opérateurs se sont également engagés à déployer 240 000 bornes de recharge supplémentaires d’ici 2030, dont 60 000 points de charge rapide et ultrarapide, pour atteindre l’objectif national de 400 000 bornes.

Un leasing social pour démocratiser les pompes à chaleur

L’électrification du chauffage résidentiel constitue l’autre pilier de cette stratégie présidentielle. Le gouvernement lance un dispositif innovant de leasing social dédié aux pompes à chaleur, permettant aux ménages modestes de s’équiper sans apport initial, une réponse directe au frein financier que représente un coût d’installation généralement compris entre 10 000 et 15 000 euros. France Info décrypte ce mécanisme et ses conditions d’accès.

« Le fait de pouvoir lisser ces montants sur plusieurs années, avec une réduction sur la facture d’électricité, ça peut aussi inciter beaucoup de monde à passer le cap », explique Dov Ben Hamou, installateur spécialisé. L’efficacité du dispositif demeure néanmoins subordonnée à la qualité d’isolation du logement : les passoires thermiques ne sauraient tirer pleinement parti de cette technologie. La filière, pour sa part, s’est engagée à produire un million de pompes à chaleur par an en France d’ici 2030. Octopus Energy a notamment annoncé un investissement « jusqu’à 150 millions d’euros » pour y construire une usine dédiée.

EDF renforce son plan d’accompagnement à hauteur de 270 millions d’euros

Le premier énergéticien français joue un rôle moteur dans cette stratégie d’électrification. EDF a annoncé l’abondement de son plan de soutien, initialement doté de 240 millions d’euros, pour le porter à 270 millions. Les Échos détaillent la répartition de cette enveloppe : 80 millions d’euros sont fléchés vers l’accompagnement des particuliers dans le remplacement de leur chaudière à gaz ou au fioul ; 80 autres millions vers l’aide à l’achat de poids lourds électriques et l’installation de bornes de recharge ; 80 millions supplémentaires pour la préparation de terrains industriels destinés aux grands consommateurs d’électricité ; les 30 millions restants venant renforcer l’ensemble du dispositif.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de stabilisation des prix de l’électricité, enjeu crucial pour la compétitivité française. Emmanuel Macron a souligné que les consommateurs avaient besoin de tarifs « compétitifs sur la durée » et « prévisibles », la France bénéficiant actuellement de prix au mégawattheure sensiblement plus avantageux qu’en Allemagne ou en Italie.

12 000 emplois par an pour accompagner la transformation

Cette révolution électrique engendre des besoins considérables en main-d’œuvre qualifiée. Les entreprises spécialisées dans l’installation d’équipements énergétiques se sont engagées à recruter « 12 000 personnes et 3 000 apprentis par an » pour mener à bien ce plan d’électrification, selon 20 Minutes.

« À partir de 2026, nous allons embaucher des électriciens sur l’intégralité du territoire français », annonce Michel Gioria, directeur général du Serce, syndicat fédérant 260 entreprises et près de 140 000 salariés du secteur électrique. Cette dynamique touche l’ensemble des métiers liés à la haute tension, aux réseaux électriques et aux installations de forte puissance. Les formations professionnelles s’y adaptent également : les entreprises du secteur ont fourni des équipements techniques à quelque 150 lycées professionnels afin de renforcer l’apprentissage pratique des futurs électriciens.

Des objectifs ambitieux pour 2035

La stratégie présidentielle s’appuie sur des objectifs quantifiés précis : porter la part de l’électricité dans la consommation finale d’énergie de 27 % actuellement à 34 % en 2030, puis à 38 % en 2035. Dans le même temps, les énergies fossiles devront représenter moins de 30 % de cette consommation en 2035, contre 60 % aujourd’hui. La Tribune analyse l’ampleur de cette vague d’investissements industriels que ce calendrier implique.

Cette transformation irrigue l’ensemble des secteurs économiques : infrastructures portuaires équipées pour alimenter les navires à quai, serres agricoles bretonnes, nouveaux sites industriels, et data centers dont les besoins explosent avec l’essor de l’intelligence artificielle. « L’électrification du pays est un programme sur trente ans », résume sobrement Michel Gioria.

Emmanuel Macron a conclu en appelant à une « mobilisation collective » pour « rendre le passage à l’électrique naturel et désirable » pour les Français. Une ambition que la conjoncture géopolitique rend plus urgente encore : la guerre au Moyen-Orient a fait flamber les cours du pétrole, rappelant avec brutalité combien l’indépendance énergétique demeure un impératif stratégique pour la France.

Ces enjeux de souveraineté industrielle et de transition sociale résonnent avec d’autres chantiers législatifs en cours. Les parlementaires ont ainsi récemment voté à l’unanimité l’abrogation définitive du Code noir, tandis qu’un autre dispositif social attendu, le congé de naissance, commence à faire l’objet d’interrogations pratiques de la part des familles françaises.