Biodiversité : la protection des espèces est insuffisante en France

Une espèce menacée sur deux demeure aujourd’hui privée de protection légale effective sur le territoire français. Cette réalité saisissante, révélée par une étude inédite d’Axa Climate, met en lumière un décalage persistant entre l’urgence scientifique et la réponse juridique. Tandis que l’érosion de la biodiversité s’accélère et constitue désormais l’un des risques systémiques majeurs pour l’humanité, l’arsenal législatif français peine à s’adapter au rythme des connaissances scientifiques contemporaines.

Cette situation préoccupante interroge directement les entreprises sur leur responsabilité sociétale et leur gestion des risques environnementaux. Au-delà de la simple conformité réglementaire, elles doivent désormais anticiper les perturbations écosystémiques susceptibles d’affecter durablement leurs chaînes d’approvisionnement et leurs modèles économiques.

Une étude révélatrice : 43% de protection seulement pour les espèces menacées

L’étude d’Axa Climate, conduite selon les méthodologies scientifiques rigoureuses de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), dévoile des résultats sans appel. Seules 43% des espèces officiellement classées comme menacées bénéficient d’une protection juridique effective en France. Cette proportion révèle des disparités significatives selon le degré de menace : 39% pour les espèces « vulnérables », 43% pour celles « en danger » et 51% pour les espèces « en danger critique d’extinction ».

« Nous sommes surpris par l’ampleur de ces chiffres. Ils traduisent des connaissances scientifiques qui évoluent beaucoup plus rapidement que le cadre juridique », confie Rémy Poncet, responsable de l’innovation en matière de résilience agroalimentaire chez Axa Climate. Cette inertie structurelle illustre cruellement l’inadéquation entre l’évolution fulgurante des sciences de la conservation et l’adaptation laborieuse des dispositifs légaux.

Les disparités géographiques accentuent ce constat alarmant. La France métropolitaine et la Corse abritent 1 445 espèces menacées, dont seulement 34% jouissent d’une protection légale, plaçant ces territoires au troisième rang des taux de protection les plus faibles parmi l’ensemble des régions françaises analysées.

Une hiérarchisation implicite : vertébrés privilégiés, invertébrés délaissés

L’analyse révèle une hiérarchisation troublante dans l’approche française de la protection biodiversitaire. Les vertébrés indigènes bénéficient d’une couverture quasi exhaustive : 95% des oiseaux, reptiles et mammifères menacés jouissent d’une protection légale, tandis que les amphibiens atteignent 88% de couverture. Les Petromyzonti, cette catégorie particulière de poissons dépourvus de mâchoires, bénéficient même d’une protection intégrale à 100%.

À l’inverse, la situation devient dramatique concernant les invertébrés. Les bivalves et les anthozoaires, qui incluent notamment les coraux, plafonnent entre 42 et 43% de protection. Plus alarmant encore, les insectes menacés, malgré leur extraordinaire richesse spécifique et leur rôle écosystémique fondamental, ne bénéficient que de 6% de protection légale sur les 71 443 espèces répertoriées.

Cette négligence institutionnelle des invertébrés constitue un angle mort particulièrement problématique pour l’économie. Les syrphes, par exemple, représentent le deuxième groupe de pollinisateurs après les abeilles et participent activement à la pollinisation d’au moins 72% des cultures alimentaires mondiales, générant une contribution économique estimée à 275 milliards d’euros annuels.

L’interdépendance écosystémique : une complexité sous-estimée

L’étude met brillamment en lumière l’interconnexion fondamentale des espèces au sein des écosystèmes, illustrée par l’exemple emblématique du castor d’Europe. Devenu en 1909 le premier mammifère à bénéficier d’une protection juridique en France, ce rongeur semi-aquatique génère des « effets mesurables sur les communautés de pollinisateurs », notamment les syrphes.

« Qui dit castor, dit zone humide, et dit retour de la mouche », résume avec justesse Antoine Denoix, PDG d’Axa Climate. Cette vision systémique démontre comment la protection d’une espèce phare peut maintenir l’équilibre d’écosystèmes entiers et préserver des services écologiques essentiels à l’économie contemporaine.

Néanmoins, 37% des 890 espèces de syrphes recensées en Europe subissent actuellement des menaces diverses, et plus d’un quart ressentent déjà les effets des modifications d’habitats liées au changement climatique. Cette fragilité souligne l’urgence absolue d’une approche holistique de la conservation.

Pistes d’amélioration et perspectives d’avenir

Face à ce constat alarmant, plusieurs axes d’amélioration émergent pour combler l’abîme entre menace scientifiquement établie et protection légale effective. L’accélération des procédures constitue un impératif : la révision plus fréquente des listes d’espèces protégées permettrait de suivre l’évolution des connaissances scientifiques contemporaines.

L’adoption d’une approche écosystémique représente également une révolution nécessaire. Plutôt que de se concentrer sur des espèces individuelles, le développement de protections basées sur les fonctions écologiques offrirait une couverture plus cohérente et efficace. Cette transformation requiert parallèlement une intégration économique approfondie, valorisant les services écosystémiques dans les modèles économiques et les stratégies d’entreprise.

L’innovation technologique ouvre des perspectives prometteuses. L’utilisation d’outils de monitoring sophistiqués et d’intelligence artificielle pourrait révolutionner le suivi en temps réel des populations, offrant une réactivité inédite aux gestionnaires de la biodiversité.

Axa Climate, qui a consacré 400 millions d’euros aux sinistres climatiques en 2023, illustre parfaitement comment les acteurs économiques peuvent transformer la contrainte environnementale en opportunité stratégique. « Investir dans la connaissance de la biodiversité peut devenir un facteur de différenciation stratégique déterminant », soulignent les chercheurs, rappelant que la méconnaissance des réglementations peut générer des risques considérables.

L’enjeu transcende largement le cadre hexagonal. Avec plus de 100 000 espèces répertoriées en France métropolitaine contre seulement 28 704 en Guyane française, malgré la richesse endémique supposée plus élevée des écosystèmes amazoniens, la question de l’effort de recherche et de protection se pose avec acuité à l’échelle des territoires d’outre-mer.