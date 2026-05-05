Ils voulaient filmer des loups dans les Calanques : un caméraman et son équipe se retrouvent au tribunal pour tournage illégal en zone protégée

Un tournage clandestin dans les Calanques menace la survie de précieux louveteaux !

Photo of author
Nicolas Jean
Publié le
Lecture : 2 min
0
Ils voulaient filmer des loups dans les Calanques : un caméraman et son équipe se retrouvent au tribunal pour tournage illégal en zone protégée
Ils voulaient filmer des loups dans les Calanques : un caméraman et son équipe se retrouvent au tribunal pour tournage illégal en zone protégée © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Un tournage clandestin dans le parc national des Calanques, impliquant des loups, a déclenché une réaction vive des autorités et des associations de protection de la faune. En septembre 2025, une équipe de tournage a été surprise en train de filmer des loups, y compris des louveteaux, sans aucune autorisation, raconte le média Petit Bleu. L’affaire a conduit à une audience au tribunal de Marseille et met en lumière les difficultés juridiques et écologiques liées à la protection de zones naturelles sensibles.

Un tournage sans autorisation au cœur du parc national

Le parc national des Calanques, connu pour sa biodiversité et ses écosystèmes fragiles, a été le théâtre de ce tournage illégal. Un caméraman, mandaté par une société de production, est accusé d’être entré sans autorisation dans une zone protégée pour filmer des loups.

L’équipe s’est cachée et a installé des pièges photographiques, enfreignant ainsi les règles strictes de protection de la zone. La réalisatrice et la société de production, parties prenantes du projet, ont également dû répondre de ces faits devant le tribunal.

Manon Delattre, juriste à l’association One Voice, a déclaré : « Les personnes savaient parfaitement qu’une autorisation était nécessaire, mais elles ont tout de même décidé de filmer en toute connaissance de cause. »

Quels risques pour les animaux et quelles suites judiciaires ?

Le dérangement provoqué par le tournage a poussé les loups à quitter leur site de mise bas (l’endroit où naissent et sont élevés les louveteaux), mettant en péril la survie des petits et la stabilité de la meute. Les spécialistes estiment que la population de loups en France dépasse légèrement 1 000 individus, ce qui renforce l’enjeu de préservation de leur habitat.

Sur le plan judiciaire, le tribunal de Marseille doit trancher sur cette affaire complexe. Le parquet (ministère public) a requis des amendes avec sursis contre les trois prévenus :

  • 3 000 € contre le caméraman
  • 4 000 € contre la réalisatrice
  • 8 000 € contre la société de production

La qualification de perturbation volontaire n’ayant pas été retenue, c’est surtout le tournage sans autorisation dans une zone sensible qui est poursuivi comme infraction.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

La Grèce accueille 38 millions de touristes par an pour 10 millions d'habitants : elle interdit désormais transats et bars sur des centaines de plages
Environnement

La Grèce accueille 38 millions de touristes par an pour 10 millions d’habitants : elle interdit désormais transats et bars sur des centaines de plages

Pourquoi de plus en plus de gens jettent des glaçons dans leurs toilettes une fois par semaine : le résultat est bluffant
Environnement

Pourquoi de plus en plus de gens jettent des glaçons dans leurs toilettes une fois par semaine : le résultat est bluffant

Vos vieilles lunettes valent bien plus que vous ne pensez : 4 façons de les réutiliser à la maison selon les opticiens
Environnement

Vos vieilles lunettes valent bien plus que vous ne pensez : 4 façons de les réutiliser à la maison selon les opticiens

rechauffement climatique monde pas pret affronter futurs mega incendies selon lonu - SocialMag
EnvironnementGouvernanceLe Coin RSESociété

L’Europe frappée par un réchauffement climatique accéléré

Forêt tropicale : une destruction en recul par rapport aux années précédentes
EnvironnementLe Coin RSE

Forêt tropicale : une destruction en recul par rapport aux années précédentes

Énergies renouvelables : l’électricité mondiale dépasse enfin le charbon
ÉconomieEnvironnementLe Coin RSE

Coup dur pour l’énergie solaire en autoconsommation

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly