Ils voulaient filmer des loups dans les Calanques : un caméraman et son équipe se retrouvent au tribunal pour tournage illégal en zone protégée

Un tournage clandestin dans le parc national des Calanques, impliquant des loups, a déclenché une réaction vive des autorités et des associations de protection de la faune. En septembre 2025, une équipe de tournage a été surprise en train de filmer des loups, y compris des louveteaux, sans aucune autorisation, raconte le média Petit Bleu. L’affaire a conduit à une audience au tribunal de Marseille et met en lumière les difficultés juridiques et écologiques liées à la protection de zones naturelles sensibles.

Un tournage sans autorisation au cœur du parc national

Le parc national des Calanques, connu pour sa biodiversité et ses écosystèmes fragiles, a été le théâtre de ce tournage illégal. Un caméraman, mandaté par une société de production, est accusé d’être entré sans autorisation dans une zone protégée pour filmer des loups.

L’équipe s’est cachée et a installé des pièges photographiques, enfreignant ainsi les règles strictes de protection de la zone. La réalisatrice et la société de production, parties prenantes du projet, ont également dû répondre de ces faits devant le tribunal.

Manon Delattre, juriste à l’association One Voice, a déclaré : « Les personnes savaient parfaitement qu’une autorisation était nécessaire, mais elles ont tout de même décidé de filmer en toute connaissance de cause. »

Quels risques pour les animaux et quelles suites judiciaires ?

Le dérangement provoqué par le tournage a poussé les loups à quitter leur site de mise bas (l’endroit où naissent et sont élevés les louveteaux), mettant en péril la survie des petits et la stabilité de la meute. Les spécialistes estiment que la population de loups en France dépasse légèrement 1 000 individus, ce qui renforce l’enjeu de préservation de leur habitat.

Sur le plan judiciaire, le tribunal de Marseille doit trancher sur cette affaire complexe. Le parquet (ministère public) a requis des amendes avec sursis contre les trois prévenus :

3 000 € contre le caméraman

4 000 € contre la réalisatrice

8 000 € contre la société de production

La qualification de perturbation volontaire n’ayant pas été retenue, c’est surtout le tournage sans autorisation dans une zone sensible qui est poursuivi comme infraction.