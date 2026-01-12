« La douche froide arrive » : des milliers de familles vont voir leurs allocations Caf amputées

Chaque début d’année apporte son lot de révisions administratives qui peuvent avoir des répercussions notables sur les finances des foyers français, comme la revalorisation aides logement. Cette fois, c’est la Caf des Hauts-de-Seine qui met en garde les familles en indiquant que « Vos allocations seront divisées par deux » si elles dépassent un nouveau seuil de ressources. Ce message renvoie à la mise en place du nouveau barème des aides collectives 2026, applicable depuis le 1er janvier 2026.

Pourquoi les révisions annuelles changent tout

Les changements de seuils pour les allocations ne sont pas nouveaux, mais ils restent souvent peu connus. Chaque année, les administrations mettent à jour ces seuils en se basant sur des données économiques d’il y a deux ans. Autrement dit, des revenus perçus en 2024 vont peser sur les aides versées en 2026, explique Pleine Vie. Ce décalage crée une différence importante entre la situation financière actuelle des familles et les aides qu’elles perçoivent, ce qui complique la gestion du budget.

Le calcul des aides se fait désormais de façon plus détaillée pour mieux prendre en compte les ressources réelles des foyers, tout comme la revalorisation de l’AAH. Mais cette méthode, même si elle se veut plus justifiée, provoque des coupures nettes de l’aide quand un plafond est franchi, parfois pour une hausse de revenu minime. Une augmentation marginale de salaire peut donc se traduire par une baisse de plusieurs centaines d’euros par mois des allocations, tout en affectant les seuils d’imposition.

Ce que ça change pour les familles et les mesures associées

La formulation « division par deux » peut sembler choquante, mais elle correspond simplement à la conséquence directe d’un franchissement du nouveau plafond de ressources. Sur une année entière, cette baisse peut peser lourd et pousser des ménages à revoir leurs dépenses ou à renoncer à des projets. Le système pose des questions d’équité, et il affectera particulièrement les familles dont les revenus augmentent modestement : une hausse de salaire modérée peut enlever la majeure partie, voire la totalité, du gain attendu.

Le sentiment d’injustice est souvent exprimé par les personnes juste au‑dessus des plafonds. Vigilance et anticipation restent les maîtres mots pour circuler plus sereinement dans ce système. Les familles sont invitées à suivre l’évolution de leurs droits, à comprendre les règles de calcul et à anticiper les ajustements nécessaires pour stabiliser leur budget.

Ce qui change dans le barème des aides collectives 2026

Le nouveau barème, établi par la loi du 18 décembre 2023, introduit plusieurs modifications visant à renforcer l’équité territoriale, y compris les nouvelles règles APL, et à s’adapter aux besoins actuels. Parmi celles-ci :

une revalorisation de 2 % de la Prestation de service (PS) des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) ;

de la des ; une bonification handicap renforcée pour encourager l’accueil des enfants en situation de handicap ;

une bonification pour la « mixité sociale » ajustée, ciblant les projets qui soutiennent la diversité socio‑économique ;

le seuil d’exclusion du barème pour les EAJE relevé afin d’élargir l’accès à davantage de structures.

Le plafond de ressources pour l’EAJE est ainsi passé de 801 €/mois à 814,62 €/mois, et un régime de sanctions a été mis en place pour garantir une utilisation correcte des fonds publics.