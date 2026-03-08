CAF : une nouvelle prime issue d’une fusion d’aides arrive… des millions de Français concernés

L’État français prépare une réforme importante des aides sociales versées par la Caisse d’allocations familiales (CAF). L’idée est de simplifier l’accès aux droits et de lutter contre le non-recours. Plusieurs allocations seront regroupées pour créer une allocation sociale unique. Le projet, présenté par le Premier ministre Sébastien Lecornu à l’automne dernier, est présenté comme l’une des réformes les plus ambitieuses de ces dernières années.

Ce que vise la réforme

La réforme prévoit de fusionner plusieurs prestations existantes, notamment le Revenu de solidarité active (RSA), la réforme de la prime d’activité, ainsi que certaines aides au logement comme les Aides personnalisées au logement (APL). L’objectif est de créer une allocation unique calculée de façon globale. Cette centralisation devrait rendre le système d’aide sociale plus lisible et réduire le nombre de démarches administratives pour les bénéficiaires.

Chaque année, plusieurs milliards d’euros d’aides ne sont pas perçus par des personnes pourtant éligibles. Ce non-recours tient souvent à la complexité des démarches ou à un manque d’information sur les droits. La réforme vise à régler ce problème en sécurisant davantage les versements et en rendant le système accessible à un plus grand nombre.

Où en est le processus législatif ?

Le Gouvernement a déjà lancé la procédure en transmettant le projet de loi au Conseil d’État. Le texte vise à établir une allocation sociale unique et devrait être présenté lors d’un Conseil des ministres prévu « au printemps ». L’objectif est ensuite d’obtenir un examen rapide au Parlement.

Initialement prévue pour la fin 2025, l’examen du texte est désormais programmé au printemps 2026, en raison des débats budgétaires. Si la loi est adoptée, la mise en œuvre de la mesure devrait se faire progressivement à partir de 2027.

Les modalités exactes pèseront fortement sur les arbitrages parlementaires. Les institutions concernées, le Gouvernement, le Conseil des ministres et la CAF, devront relever plusieurs défis pour tenir ce calendrier.

Les critiques et les inquiétudes

Même si la réforme a pour but de simplifier l’accès aux droits, elle suscite des réserves. Plusieurs associations de lutte contre la pauvreté, certains responsables politiques et plusieurs parlementaires ont exprimé leurs inquiétudes. Leur crainte principale est que cette fusion n’entraîne un « tirage vers le bas » du niveau global des prestations. Ces acteurs réclament des « garanties précises » pour s’assurer que les ménages les plus modestes ne verront pas leurs aides diminuer.

Le débat public est animé. Certains saluent le projet pour son potentiel à simplifier les démarches et réduire le non-recours, tandis que d’autres restent sceptiques sur les conséquences concrètes sur le montant des prestations sociales.