Coup de théâtre : la prime d’activité s’ouvre (enfin) aux salaires au-dessus de 2 000 €

L’annonce récente par le gouvernement d’une réforme de la prime d’activité gérée par la Caisse d’allocations familiales (Caf) promet des changements importants pour de nombreux travailleurs français. Ce changement vise non seulement à augmenter le montant de cette aide, mais aussi à élargir l’accès à de nouveaux bénéficiaires. En adoptant une mesure décrite comme « à contre-courant » de sa propre politique de réduction des dépenses publiques, le gouvernement souhaite renforcer le soutien aux travailleurs modestes tout en atteignant les Français dont les revenus dépassent légèrement 2 000 € nets par mois.

La loi et qui pourra en bénéficier

Instaurée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, la réforme entrera en vigueur le 1er avril 2026. Cette mesure élargit la prime à un spectre plus large de travailleurs modestes. Ces derniers, souvent exclus du dispositif actuel, deviendront éligibles grâce à un relèvement du barème des revenus admissibles. Le ministère du Travail a déjà fourni des exemples précis du bénéfice de cette réforme. Par exemple, un salarié célibataire gagnant 2 032 € nets par mois, qui n’avait pas droit à la prime jusqu’à présent, pourra désormais percevoir 56 € par mois, confirme Droit Finances.

Le montant mensuel augmente

La réforme prévoit une majoration de pension pour les bénéficiaires actuels, ce qui contribuera à améliorer le pouvoir d’achat de nombreux foyers. Pour illustrer, prenons le cas d’un couple de travailleurs avec deux enfants et un revenu combiné de 3 566 € par mois : la prime passera de 115 € à 169 €, soit une augmentation mensuelle de 54 € et un gain annuel d’environ 650 €. Ce même exemple s’applique à une mère élevant seule deux enfants avec un revenu de 2 068 € par mois ; celle-ci recevra dorénavant 68 € par mois.

Pratique : démarches à suivre

Pour les bénéficiaires actuels, le changement sera transparent, car la Caf recalculera automatiquement le montant de leur prime. Cependant, les nouveaux bénéficiaires, notamment ceux qui gagnent légèrement plus de 2 000 € nets par mois, devront s’inscrire en ligne et déposer une demande pour activer leurs droits. La revalorisation calculée en avril sera visible sur le compte bancaire au début de mai.