Voici le nombre exact de noix par jour pour faire baisser le cholestérol : la plupart des gens en mangent trop ou pas assez

Saviez-vous qu’une poignée de noix par jour peut réduire votre cholestérol LDL de 10 % ?

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Nicolas Jean
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Voici le nombre exact de noix par jour pour faire baisser le cholestérol : la plupart des gens en mangent trop ou pas assez
Voici le nombre exact de noix par jour pour faire baisser le cholestérol : la plupart des gens en mangent trop ou pas assez © Social Mag
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Dans un monde où l’alimentation et la santé du cœur sont au centre des préoccupations, le lien entre la consommation de fruits à coque et la réduction du cholestérol LDL attire de plus en plus l’attention. Considérées à raison comme un en-cas savoureux et nutritif, les noix se révèlent de véritables alliées pour la santé. En intégrant une portion quotidienne de 30 g dans une alimentation équilibrée, elles pourraient offrir plusieurs bénéfices, comme la réduction du cholestérol et une amélioration générale de la santé cardiovasculaire.

Pourquoi les noix font du bien au cœur

Les noix sont riches en acides gras oméga-3 d’origine végétale, notamment l’acide alpha-linolénique (ALA), et sont souvent recommandées pour leur capacité à faire baisser le cholestérol total et le LDL. Plusieurs études pointent dans ce sens, dont une méta-analyse publiée en 2018 dans la revue The Lancet, qui montre une réduction possible jusqu’à 10 % de ces marqueurs néfastes. Les polyphénols présents dans les noix ont aussi une action anti-inflammatoire, ce qui aide à réduire l’inflammation systémique et à renforcer les membranes cellulaires.

Les vitamines et minéraux contenus dans les noix, magnésium, cuivre, manganèse et vitamine E, jouent un rôle important pour la fonction endothéliale. Résultat : une meilleure circulation sanguine et une baisse du risque de maladies cardiovasculaires. Une consommation régulière de noix, recommandée par des organismes comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Université de Harvard, peut aussi favoriser un vieillissement sain en préservant la fonction cognitive et musculaire chez les personnes âgées.

Comment et combien de noix consommer (précautions à prendre)

Pour profiter des bienfaits des noix sans dépasser l’apport énergétique, il est conseillé de consommer 30 g par jour, soit environ 10 à 14 moitiés de noix. Cette portion a la taille d’un poing et apporte approximativement 200 kcal. Respecter cette portion est important pour éviter un apport calorique excessif, surtout chez les personnes avec un Indice de Masse Corporelle (IMC) élevé. Les experts proposent de consommer les noix en collation, ou intégrées dans des salades, du yaourt, des flocons d’avoine ou des smoothies. Pour maximiser les bénéfices, privilégiez des noix non traitées, sans sel ajouté, et évitez les préparations transformées.

Des recherches récentes, notamment du Centre spécialisé en longévité HUM2N au Royaume-Uni, montrent que certaines variétés sont particulièrement efficaces : les amandes, riches en fibres, magnésium et antioxydants, et les noix de cajou, qui contiennent des phytostérols et des acides gras mono-insaturés, aident à faire baisser le cholestérol LDL. Toutefois, les effets à long terme des noix sur les maladies cardiovasculaires restent à préciser.

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