Réforme de la pension de réversion : ce qui va changer pour vous en 2026

La réforme des pensions prévue pour 2026 pourrait transformer les conditions permettant d’y prétendre et la manière de calculer les montants versés aux conjoints survivants. L’idée, c’est de moderniser le système actuel pour qu’il soit plus juste et plus accessible à un nombre plus large de bénéficiaires. Ces modifications soulèvent des questions sur comment elles vont modifier les finances des veufs et veuves, tout en introduisant des idées inspirées de certains modèles européens.

Vers une nouvelle éligibilité

Aujourd’hui, la pension de réversion est réservée aux conjoints survivants, mais la réforme cherche à élargir les bénéficiaires. Concrètement, cela permettrait aux personnes vivant en concubinage ou en PACS de pouvoir en bénéficier, une avancée de taille pour ces couples qui étaient jusque-là laissés pour compte, en modifiant les conditions d’éligibilité. En plus, l’Agirc-Arrco envisage de lever la restriction empêchant les conjoints survivants de toucher la pension en cas de remariage.

Actuellement, l’âge minimum pour toucher cette pension est fixé à 55 ans pour les salariés affiliés au régime de base, tandis que les fonctionnaires n’ont pas cette limitation, ce qui pourrait être révisé dans les conditions d’attribution.

Un taux unique pour tous

Aujourd’hui, le taux de la pension de réversion varie entre 50% et 54% selon les régimes. D’ici la réforme, un taux unique, situé entre 50% et 60%, serait appliqué à tous les retraités. Cette uniformisation pourrait bien changer le montant des pensions perçues par les veufs et veuves. Certains verront leur revenu augmenter, tandis que d’autres pourraient constater une baisse.

Autre nouveauté, la double proratisation pourrait être intégrée dans le calcul des pensions. Cela signifierait que la durée de cotisation du défunt et la durée du mariage seraient toutes deux prises en compte. Attention tout de même, cette mesure risque de défavoriser ceux ayant eu des carrières courtes ou un mariage de courte durée.

Une inspiration suédoise et des répercussions financières

La réforme s’inspire en partie du système suédois, qui propose de répartir les sources de revenus en allouant deux tiers de la pension du défunt et un tiers provenant de la retraite personnelle du conjoint survivant.

Aussi, le plafond de ressources pourrait être uniformisé pour tous, simplifiant ainsi la démarche, tout en ajustant le seuil de revenu admissible. Ce changement pourrait permettre une augmentation des droits pour certains bénéficiaires tout en diminuant le revenu d’autres.

Se préparer aux changements

Avec toutes ces modifications attendues d’ici 2026, il est conseillé aux conjoints survivants de se préparer dès maintenant à ces évolutions pour ajuster leur planification financière. Les nouvelles règles ouvrent des possibilités inédites tout en posant de nouveaux défis.

Cette réforme ambitieuse met en lumière l’importance d’un système qui s’adapte aux réalités actuelles des familles françaises. Alors que cette transition se profile à l’horizon, chacun devrait jeter un œil à sa situation personnelle et se préparer pour la suite de sa vie financière après la retraite.