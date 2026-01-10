La réforme des retraites suspendue : ces Français pourraient partir bien plus tôt que prévu

La récente décision de suspendre partiellement la réforme des retraites a été intégrée dans le projet de budget de la Sécurité sociale adopté par l’Assemblée nationale. Ce gel partiel touche l’une des réformes politiques les plus marquantes de ces dernières années et modifie les conditions de départ à la retraite pour des milliers de futurs retraités. Alors que le débat autour de la réforme dite « Borne » s’intensifie, beaucoup se demandent quelles seront les conséquences concrètes pour les générations concernées.

Ce qui change dans la loi

La réforme des retraites, adoptée initialement en 2023, visait à relever progressivement l’âge légal de départ à 64 ans et à augmenter la durée de cotisation requise. La suspension actuelle, prévue jusqu’au 1er janvier 2028, constitue un réajustement visant notamment à réduire une dette publique historiquement élevée. Ce gel partiel agit directement sur l’âge légal de départ à la retraite et sur le nombre de trimestres à cotiser pour obtenir un taux plein de 50 %.

Ce que ça donne selon votre génération

Pour ceux nés en 1963 , l’âge légal de départ reste fixé à 62 ans et 9 mois , avec une exigence de 170 trimestres de cotisation pour bénéficier du taux plein.

, l’âge légal de départ reste fixé à , avec une exigence de de cotisation pour bénéficier du taux plein. Les personnes nées en 1964 gagnent trois mois : leur nouvel âge de départ est désormais fixé à 62 ans et 9 mois , avec 170 trimestres nécessaires, contre 171 auparavant.

gagnent trois mois : leur nouvel âge de départ est désormais fixé à , avec nécessaires, contre auparavant. La génération 1965 est plus complexe. Ceux nés entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 mars gagnent six mois, ramenant leur âge de départ à 62 ans et 9 mois , avec 170 trimestres requis au lieu de 172 . Les personnes nées du 1ᵉʳ avril au 31 décembre gagnent seulement trois mois : leur âge de départ est désormais 63 ans avec 171 trimestres de cotisation.

est plus complexe. Ceux nés entre le et le gagnent six mois, ramenant leur âge de départ à , avec requis au lieu de . Les personnes nées du gagnent seulement trois mois : leur âge de départ est désormais avec de cotisation. Les bénéficiaires nés entre 1966 et 1968 profiteront aussi du gel, chacun pouvant partir environ trois mois plus tôt que prévu initialement, tout en conservant une exigence de 172 trimestres.

profiteront aussi du gel, chacun pouvant partir environ trois mois plus tôt que prévu initialement, tout en conservant une exigence de 172 trimestres. En revanche, les générations nées à partir de 1969 ne verront pas d’amélioration sur l’âge de départ ni de réduction des trimestres à cotiser.

Aspects financiers et points à considérer

Près de 650 000 à 700 000 personnes devraient tirer avantage de ce gel partiel, pour un coût estimé de l’ordre de 2 à 2,2 milliards d’euros, rapporte Le Dauphine. Ce dispositif profite surtout aux salariés du régime général, mais il sera perçu différemment selon les professions, notamment par les fonctionnaires des catégories actives et les militaires.

Des mesures spécifiques continuent d’exister pour les carrières longues, les départs pour invalidité ou pour inaptitude. Les simulateurs en ligne comme ceux de Info-Retraite et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) devront être mis à jour pour intégrer ces nouvelles règles dès leur entrée en vigueur officielle, prévue pour le 1er septembre 2026 pour certains points.