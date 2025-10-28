Réforme des retraites : la mauvaise surprise pour ceux qui pensaient être épargnés

La dernière annonce sur la suspension de la réforme des retraites en France jusqu’en 2027 a fait réagir et posé bien des questions. Cette décision, intégrée dans le projet de loi de budget de la sécurité sociale, touche directement les personnes nées entre 1964 et 1968, qui pourront ainsi partir à la retraite trois mois plus tôt que prévu. Par contre, les bénéficiaires du dispositif « carrières longues » ne sont pas concernés, ce qui soulève des interrogations sur l’équité et la mise en œuvre de cette mesure.

Un ajustement temporaire pour certains

La suspension de la réforme s’applique surtout aux générations 1964 et 1965. Pour ces générations, l’âge légal de départ change un peu. Par exemple, ceux nés en 1964 peuvent maintenant partir à la retraite à 62 ans et neuf mois, au lieu de 63 ans comme initialement prévu. De même, les personnes nées en 1965 verront leur départ repoussé à 63 ans, alors qu’il était prévu à 63 ans et trois mois auparavant.

En 2024, le régime général a enregistré 652 000 retraites personnelles. Parmi elles, 118 252 concernent des carrières longues, ce qui représente 18 % du total. Ces chiffres, fournis par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), montrent bien l’importance du dispositif « carrières longues » dans le paysage des retraites en France.

Des réactions partagées

La décision a été annoncée par Sébastien Lecornu, mais elle n’a pas manqué d’attirer critiques et questions de la part des syndicats et des responsables politiques. Ainsi, Cyril Chabanier, leader de la CFTC, a exprimé ses réserves en disant que la mesure « ne concernerait que le droit commun ». Il reste également sceptique quant à sa mise en œuvre.

Du côté de la CFDT, Yvan Ricordeau rappelle que s’ajuster pour les salariés déjà engagés dans le dispositif des carrières longues s’avère compliqué. Pour lui, « les salariés des générations 1964 et 1965 ont déjà entamé leur parcours carrières longues », ce qui rend toute modification délicate.

De son côté, Denis Gravouil de la CGT critique vivement le fait d’exclure les carrières longues de la suspension. Il déclare que c’est « un nouveau scandale dans le scandale », ajoutant qu’il y a là une sorte d’entourloupe qui se résumerait à un simple décalage d’un an.

Enfin, Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, intervient en déclarant : « Le PS boit le calice jusqu’à la lie. Et ceux qui ont espéré sont déçus. »

Répercussions sur le social et l’économie

D’un point de vue social et économique, cette suspension modifie la donne avec des mesures financières importantes. En donnant la possibilité de partir plus tôt à la retraite pour certaines générations tout en laissant de côté les carrières longues, le gouvernement essaie de trouver un équilibre entre les contraintes budgétaires et les attentes des Français. Cependant, cette mesure risque de créer un sentiment de déséquilibre chez certains travailleurs qui ne bénéficient pas du même avantage.

Cette décision s’inscrit dans une période où le système français des retraites se trouve sous pression, face au vieillissement de la population et à des défis financiers de plus en plus importants, comme le souligne BFM.

L’annonce sur la réforme des retraites laisse entrevoir à la fois de l’espoir et des questions chez les Français concernés. Si la mesure offre un répit temporaire pour certains futurs retraités, elle met également en lumière les problèmes persistants rencontrés par le système actuel, invitant chacun à se poser des questions sur l’avenir du travail et du bien-être social dans le pays.