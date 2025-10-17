Réforme suspendue : ces 3,5 millions de retraités vont y gagner dès 2026

Le 15 octobre, Sébastien Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites, marquant un tournant fort dans la vie sociale française. Cette décision, qui a fait réagir tout le monde, touche particulièrement les personnes nées en 1964 et 1965 et relance le débat sur l’avenir des mesures sociales à l’approche des élections de 2027.

Ce que ça change pour les générations 1964 et 1965

Pour les personnes nées en 1964, il est désormais possible de prendre sa retraite dès le dernier trimestre de 2026, à l’âge légal de 62 ans et 9 mois. Alors que le départ était initialement prévu pour le premier trimestre de 2027, ce décalage offre un vrai coup de pouce aux futurs retraités. De plus, le nombre de trimestres à cotiser a été réduit à 170, au lieu des 171 précédemment requis.

Cette modification apporte un bénéfice très concret pour ceux qui approchent de la retraite. La CFDT précise : « Celles et ceux nés en 1964 ne verront pas leur âge légal repoussé à 63 ans. Ils gagneront trois mois et pourront partir à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres (et non plus 171). C’est également le cas pour les personnes nées en 1965 ». Ces ajustements démontrent une volonté de répondre rapidement aux attentes des travailleurs concernés.

Réactions et perspectives

La réaction de la CFDT en dit long sur le climat social actuel. Le syndicat estime que la suspension est « une vraie victoire des travailleuses et des travailleurs » et qu’elle permet de refermer « une blessure démocratique » causée par l’adoption de la réforme via le 49.3 en 2023. Les changements proposés bénéficieront immédiatement à ceux qui sont sur le point de partir à la retraite.

Cependant, pour les actifs nés après 1965, la situation reste floue quant aux règles de départ à la retraite, qui dépendront des résultats des élections de 2027. La CFDT rappelle que « pour les travailleuses et travailleurs nés après, tout dépendra des élections de 2027 ».

Vers plus d’égalité entre les femmes et les hommes

En parallèle de la suspension, Sébastien Lecornu a mis sur la table des ajustements potentiels visant à mieux équilibrer le calcul des pensions entre femmes et hommes. Ces ajustements, qui bénéficient particulièrement aux femmes, seront intégrés dans le budget de la Sécurité sociale, une étape importante pour garantir plus d’équité dans le système des retraites.

La CFDT a accueilli ces propositions en les qualifiant « d’avancées importantes » tout en insistant pour que « toutes ces annonces soient, au final, adoptées dans le PLFSS » (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale). Ce passage en loi est déterminant pour que ces mesures soient réellement appliquées.

La récente annonce de la suspension de la réforme des retraites apporte un vrai renouveau pour les générations sur le point de partir à la retraite et rallume le débat sur l’avenir du système social en France. Alors que les échéances électorales se rapprochent, cette décision pourrait bien influencer les discussions politiques à venir, offrant aux Français l’opportunité de repenser les priorités de leur système social et de s’y investir activement.