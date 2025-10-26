Réforme en pause ? Pas pour tout le monde : les carrières longues restent dans le viseur

La réforme des retraites est suspendue, mais les tensions politiques et sociales s’intensifient. Quelles conséquences pour votre avenir ? Découvrez les détails qui pourraient bouleverser votre projet de départ à la retraite.

Nicolas Jean
Publié le
Lecture : 2 min
0
La réforme des retraites en France : une suspension qui fait débat
Réforme en pause ? Pas pour tout le monde : les carrières longues restent dans le viseur
Cette semaine, la réforme des retraites en France prend une tournure inattendue avec la publication de la lettre rectificative de la loi Borne de 2023. Le projet, qui prévoit notamment un décalage progressif de l’âge légal de départ à la retraite, pourrait bien être mis en pause, ce qui ne laisse personne indifférent dans l’arène politique et sociale, surtout avec la réforme de 2023. Alors que le gouvernement envisage de modifier les conditions de départ pour les générations futures, cette option inquiète et suscite la critique chez les syndicats et certains partis politiques.

Une réforme qui change de rythme

La lettre rectificative récemment publiée propose d’ajouter trois mois chaque année à l’âge légal de départ à la retraite. Pour les personnes nées à partir de septembre 1961, cet âge est désormais fixé à 62 ans et trois mois. Les personnes nées en 1962 devront attendre 62 ans et six mois pour partir, et l’objectif est d’atteindre 64 ans pour les personnes nées à partir de 1968. Par ailleurs, le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite de base à taux plein a été revu à la baisse, modifiant ainsi la façon de planifier son départ.

Le dispositif « carrières longues » reste le même

Concernant le dispositif « carrières longues » – qui permet à ceux qui ont commencé à bosser dès leur plus jeune âge de partir plus tôt – rien ne semble devoir changer, même si la réforme elle-même est suspendue. En 2024, parmi les 652 000 néo-retraités du régime général, 118 252 ont profité de cette mesure, selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Cette exception provoque tout de même des réactions mitigées chez les syndicats.

Les syndicats réagissent

Le fait d’exclure le dispositif « carrières longues » de la suspension a rapidement déclenché la colère de certains syndicats. La CGT y voit « un nouveau scandale ». Pour sa part, Cyril Chabanier, président de la CFTC, a exprimé ses doutes sur la manière dont la suspension serait réellement appliquée, après une rencontre avec le ministère du Travail. Yvan Ricordeau de la CFDT a souligné les difficultés d’adapter ce mécanisme pour les générations 1964 et 1965, qui bénéficient déjà des avantages du dispositif. Denis Gravouil, également figure notable de la CGT, a parlé d’« entourloupe », estimant qu’il ne s’agit finalement que d’un décalage d’un an. Propos recueillis par Ouest France.

Des tensions qui montent en politique

Sur le plan politique, Sébastien Lecornu a ouvert vendredi dernier une discussion générale sur le budget à l’Assemblée nationale. L’opposition socialiste n’a pas tardé à exprimer son mécontentement face à cette réforme et a même menacé le gouvernement avec une motion de censure. L’atmosphère reste donc très tendue, chaque parti défendant ses positions et tentant de rallier l’opinion publique à sa cause.

Tandis que ce débat s’annonce déterminant pour l’avenir du système social français, il est important que chacun reste informé des changements susceptibles de modifier sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne le malus pension progressif. La grande question demeure : comment trouver le juste milieu entre les impératifs économiques et une répartition équitable des avantages ? Face aux enjeux soulevés par cette réforme qui agite le paysage politique, il convient de réfléchir à la manière dont cela pourrait influencer notre quotidien et de suivre de près les prochaines évolutions législatives.

