Hausse de l’âge légal : les générations 63-65 pourraient passer entre les mailles du filet

En 2023, une réforme des retraites prévoyait de repousser l’âge légal de départ de 62 à 64 ans. Mais en octobre 2025, le Premier ministre a décidé de mettre cette réforme en pause jusqu’après l’élection présidentielle de 2027. Ce revirement a fait parler de lui et soulève de nombreuses questions pour les générations concernées ainsi que pour l’avenir du système de retraites en France, surtout avec la suspension de la réforme.

Comment était organisée la réforme initiale

La réforme de 2023 prévoyait un décalage progressif de l’âge de départ en fonction de l’année de naissance. Pour les personnes nées en 1961, l’âge restait fixé à 62 ans, tandis que pour celles nées en 1962, il passait à 62 ans et 3 mois. Les natifs de 1963 devaient partir à 62 ans et 6 mois, ceux de 1964 à 63 ans, et ainsi de suite, jusqu’à atteindre 64 ans pour ceux nés en 1968 et par la suite. Cette organisation visait à adapter le système aux évolutions démographiques et économiques.

Les pistes envisagées après l’arrêt de la réforme

Avec cette suspension, plusieurs ajustements potentiels se dessinent. L’âge de départ pourrait être figé à 62 ans et 9 mois ou même à 63 ans. Cette mesure concernerait soit uniquement l’âge légal de départ, soit également la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Ces ajustements sont importants pour les générations approchant de la retraite.

Conséquences pour les générations 1963-1965

Les personnes nées entre générations 1964 et 1965 pourraient bien tirer leur épingle du jeu. Si l’âge de départ se fige à 62 ans et 9 mois, les natifs de 1964 pourraient bénéficier d’un départ trois mois plus tôt que prévu, ceux de 1965 six mois plus tôt, etc. Le décalage s’aggranderait progressivement, pouvant atteindre 15 mois pour ceux nés en 1968. Cela offre une belle opportunité pour ces générations qui pourraient ainsi anticiper leur départ en retraite.

Ce qu’il faut pour partir plus tôt

Pour pouvoir profiter de cette possibilité de départ anticipé, il faut remplir certaines conditions légales. Cela passe notamment par l’atteinte de l’âge requis et le respect de la durée d’assurance complète. Par exemple, le nombre de trimestres nécessaires évolue vers 172 pour les personnes nées en 1973. Il est donc conseillé aux assurés de vérifier régulièrement leur relevé de carrière pour s’assurer qu’ils remplissent bien toutes les conditions demandées.

Quelques conseils pour les futurs retraités

Face à ces changements, il est recommandé aux futurs retraités de bien suivre leur relevé de carrière afin d’éviter toute erreur administrative qui pourrait retarder leur départ. Ils doivent anticiper leur demande de retraite et vérifier qu’ils ont bien validé tous leurs trimestres. Penser à un cumul emploi-retraite ou à une retraite progressive pourrait aussi être une option intéressante. Pour ceux qui ont un parcours professionnel atypique, l’aide d’un conseiller retraite peut se révéler très utile. En outre, n’oubliez pas qu’il existe des dérogations pour les carrières longues, situations de pénibilité, handicap ou dispositifs spécifiques.

Répercussions pour les générations à venir et réflexions sur le système

Les personnes nées après 1966 risquent de ne pas profiter du gel, ce qui pourrait représenter un coût financier considérable. On estime que le coût du gel atteindra environ 0,5 milliard d’euros en 2026, près de 3 milliards en 2027, et dépassera les 10 milliards d’euros d’ici 2035. Ce scénario montre bien que le système des retraites reste très lié aux décisions politiques. Les futurs retraités sont donc invités à rester informés et à préparer leur départ de manière réfléchie.

Ce report offre un répit pour certaines générations, tout en rappelant qu’il faut rester vigilant et bien préparer sa retraite. Les mesures actuelles auront des effets durables sur le système, et il convient de réfléchir sérieusement aux réformes à venir.