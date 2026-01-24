Carrière longue : repoussé au 1er septembre, ce détail administratif peut vous coûter très cher

La réforme des retraites en France, récemment modifiée, propose un décalage progressif de l’âge légal de départ à la retraite. Cette mesure, désormais inscrite dans la loi, fixe l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans et 9 mois jusqu’à une nouvelle évaluation en 2028. Selon Moneyvox, ce gel touche particulièrement ceux qui auraient pu partir plus tôt au titre des carrières longues.

Pourquoi la réforme est suspendue et qui est concerné

Le gouvernement a opté pour une suspension temporaire visant à stabiliser l’âge légal de départ. L’idée affichée est de maintenir cet âge à 62 ans et 9 mois, avec une révision possible en 2028. La décision pèse directement sur les futurs retraités, notamment les personnes nées en 1964, 1965 et 1966, qui espéraient bénéficier de départs anticipés. Beaucoup ont vécu ce changement comme un « ascenseur émotionnel », après avoir cru à des opportunités de départ plus précoces.

La mesure doit entrer en vigueur le 1er septembre 2026, date choisie pour laisser aux caisses de retraite, dont l’Assurance retraite et les Carsat (Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail), le temps de s’adapter à ces nouvelles directives. Cette suspension fait suite à l’entrée en vigueur de la réforme Borne en septembre 2023, qui avait déjà posé un cadre anticipé pour les personnes nées avant le 1er septembre 1961, avec un impact économique significatif.

Dates, règles et ce que disent les institutions

La date retenue, le 1er septembre 2026, vise à donner un délai d’adaptation aux caisses de retraite. Elle s’applique aussi à ceux qui attendaient des compensations en vue d’un départ anticipé. Comme l’a confirmé l’Assurance retraite : « aucune compensation » financière ne sera accordée, malgré les mois printaniers d’avril, mai, juin, juillet et août pendant lesquels certains espéraient pouvoir anticiper leur retraite.

L’espoir d’un gain de six mois, notamment pour ceux qui comptaient partir dès 61 ans et 1 trimestre, est donc compromis. Désormais, les intéressés verront leur départ potentiellement avancé seulement au 1er septembre 2026, plutôt qu’au printemps de la même année. Cette décision a été qualifiée d' »injustice calendaire » par ses détracteurs, tandis que l’Assurance retraite fait valoir que la loi doit fixer ces règles sans polémique.

Et après ? ce que ça change pour l’avenir

Même si cette suspension est inscrite dans la législation et prendra effet en 2026, l’inquiétude reste pour les futurs retraités face à ces ajustements. Les carrières longues, qui permettaient autrefois des départs anticipés, doivent revoir leurs plans avec prudence au vu des évolutions réglementaires. Les acteurs institutionnels, gouvernement et Parlement, doivent jongler entre règles et réactions de la société, sous le regard attentif de l’opinion publique.