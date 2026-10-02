Overdoses à Paris : la drogue n’est plus un problème de marginaux

Les overdoses à Paris touchent désormais des personnes de tous horizons : âgées de 16 à 54 ans, elles exercent divers métiers et habitent dans tous les arrondissements. La drogue n’est plus confinée aux marges de la société mais s’est intégrée au quotidien des Parisiens. Au 28 septembre 2026, 59 décès dus à des overdoses ont été recensés dans la capitale, contre 30 pour l’ensemble de l’année 2025, montrant une hausse de 97% qui pousse à revoir notre perception de la toxicomanie.

Une réalité qui défie les stéréotypes

« L’image des overdoses reste attachée à la seringue et à l’héroïne, mais aujourd’hui, la drogue touche tout le monde », affirme Guillaume Batigne, commissaire à la brigade des stupéfiants de Paris. Cette vision ne résiste plus aux faits : les stéréotypes traditionnels ne reflètent plus la situation actuelle.

Les données des autorités montrent une grande diversité parmi les victimes, allant de 16 à 54 ans et couvrant toutes les catégories socio-professionnelles, des cadres aux étudiants. Chaque arrondissement de Paris est concerné, des quartiers aisés aux zones plus populaires. « Toutes les classes sociales sont touchées », souligne le commissaire Batigne.

Nouveaux visages de l’overdose

La cocaïne est impliquée dans environ 50% des overdoses mortelles à Paris, souvent en combinaison avec des drogues de synthèse telles que les cathinones (3-MMC, 2-MMC) et l’Alpha-PVP. Ces substances, plus dangereuses que l’héroïne, sont largement disponibles. Le chemsex, qui consiste à prendre des drogues pendant les relations sexuelles, est lié à environ un tiers des décès. La polyconsommation, mélangeant cocaïne, alcool et drogues de synthèse, accroît encore les risques.

Consommation banalisée : un phénomène de masse

Les drogues sont désormais consommées dans tous les milieux sociaux, devenant une pratique courante et presque banale. « Les usagers n’ont pas conscience des dangers », déplore Laure Beccuau, procureure de Paris. Ce manque de perception des risques est présent dans toutes les classes sociales.

L’augmentation alarmante des overdoses met en lumière cette normalisation inquiétante. Le paradoxe est saisissant : certains consommateurs sont attentifs à leur alimentation bio et à leur bien-être, mais consomment des substances dont ils ignorent la composition.

La drogue est désormais accessible par téléphone, avec livraison à domicile, sans besoin de se rendre sur un point de deal. Les dealers ciblent les jeunes avec des références culturelles, rendant l’offre attrayante. Marion Py, magistrate au parquet de Paris, souligne le manque de perception des dangers face à cette accessibilité simplifiée.

Accompagnement et déstigmatisation

Pour répondre à la multiplication des décès, les autorités ont mis en place des dispositifs d’accompagnement. La prise de conscience que les victimes peuvent être des proches, collègues ou voisins s’accroît.

L’association Paris Aide aux Victimes est systématiquement sollicitée pour soutenir les familles endeuillées, offrant un accompagnement psychologique, juridique et social. Elle aide à comprendre l’addiction et à surmonter la culpabilité. La consommation de drogues de synthèse inquiète particulièrement les familles face à l’ampleur du phénomène.

Le débat oscille entre répression et réduction des risques. D’un côté, le parquet de Paris poursuit les trafiquants pour homicide involontaire aggravé. De l’autre, certains plaident pour la dépénalisation et l’ouverture de salles de consommation supervisée. Antoine Alibert, adjoint au maire de Paris, appelle à un changement d’échelle lors d’une réunion prévue le 14 octobre avec les acteurs concernés.