« Je pensais être chez moi » : il laisse sa caravane dans son jardin, la mairie lui rappelle une règle que 90% des propriétaires ignorent

Un père de famille installe une caravane au fond de son jardin pour y loger temporairement son fils, le temps que celui-ci trouve un logement. Quatre mois plus tard, le propriétaire reçoit un courrier officiel de la mairie signalant que cette installation dépasse la durée autorisée par la réglementation, raconte le magazine Marie France. Un simple geste de solidarité familiale se transforme alors en dossier d’urbanisme.

Le texte de référence est l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme. Il fixe la règle : au-delà de trois mois par an, le stationnement d’une caravane sur un terrain privé, en dehors des campings et parcs résidentiels de loisirs, impose une déclaration préalable en mairie.

Le détail qui coince la plupart des propriétaires, c’est le mode de calcul. Les trois mois ne correspondent pas à une saison entière, mais à un cumul de toutes les périodes de stationnement dans l’année, consécutives ou non. Trois semaines au printemps, six semaines l’été et un mois à l’automne suffisent ainsi à dépasser le seuil, même si la caravane n’est jamais restée en place plus de quelques jours d’affilée.

C’est exactement ce qui est arrivé ailleurs à un autre propriétaire, qui laissait sa caravane au fond du jardin trois étés de suite pour s’éviter les manœuvres d’avril et d’octobre. Au troisième été, la mairie lui a écrit. Le même mécanisme de cumul s’applique, quel que soit le motif de l’installation.

Ce qui fait basculer le statut de la caravane

Deux critères déterminent si l’administration considère l’installation comme un véhicule ou comme une construction. D’abord la mobilité réelle : la caravane doit conserver sa barre de traction et des roues non calées, pour rester attelable dans l’heure. Ensuite les raccordements : un tuyau d’arrosage branché en permanence ou une prise reliée au compteur de la maison suffisent à faire basculer l’installation vers un statut de construction légère, soumise au droit commun de l’urbanisme.

Le mobil-home, lui, ne bénéficie d’aucune tolérance équivalente. Même monté sur roues, il est considéré comme une construction et ne peut légalement être installé que dans un parc résidentiel de loisirs, un village vacances ou un terrain de camping, jamais sur un terrain privé ordinaire. La nuance tient à l’usage routier : seule la caravane peut prendre la route, le Code de la route interdisant aux mobil-homes d’y circuler, même tractés.

Le zonage local pèse aussi dans la balance. En zone A (agricole) ou N (naturelle) d’un plan local d’urbanisme, toute construction nouvelle est interdite par défaut, y compris les habitations légères de loisirs. Une caravane conforme, roues et barre de traction intactes, ne garantit donc rien si le terrain se situe dans l’une de ces zones.

En cas de dépassement du seuil, la démarche à accomplir reste simple sur le papier : déposer un formulaire Cerfa n°13404*06 accompagné d’un plan de situation, avec un délai d’instruction généralement fixé à un mois. Une régularisation engagée pendant l’instruction peut encore changer l’issue du dossier.

Si le courrier reste sans réponse, le maire peut mettre le propriétaire en demeure de retirer la caravane, sous astreinte de 500 € par jour de retard, plafonnée à 25 000 € et versée directement à la commune. Pour un mobil-home requalifié en construction, un juge peut en outre ordonner la démolition et la remise en état.

Le lien familial avec l’occupant ne change rien à la procédure : la mairie applique le même cadre, que la caravane serve à dépanner un proche ou à accueillir des vacanciers de passage.