Je suis pharmacienne depuis 20 ans et je refuse de sauter cette étape : la règle des 60 secondes change tout après 50 ans

Selon Lena de Pons, pharmacienne interrogée par le magazine Vogue, la règle des 60 secondes serait indispensable pour avoir une belle peau après 50 ans. Son conseil tient en une consigne simple : masser son nettoyant visage sur peau mouillée pendant une minute entière avant de rincer, plutôt que de se contenter d’un passage éclair sous l’eau.

Après la cinquantaine, la peau pardonne moins facilement les faux pas au nettoyage. Tiraillements à la sortie de la douche, rougeurs qui s’installent, maquillage qui marque les plis au fil de la journée : ces désagréments poussent souvent à empiler sérums et crèmes, alors que le problème se niche parfois dans le tout premier geste de la routine.

Le temps, pas le prix du produit

Pour De Pons, tout repose sur le choix des tensioactifs, ces composants qui décollent la saleté. Les plus puissants, comme ceux du liquide vaisselle, agissent instantanément mais la peau n’est pas une assiette : elle est protégée par un film hydrolipidique, mélange d’eau et de graisses qui maintient l’hydratation.

Quand ce film s’effondre, tiraillements, squames et rougeurs suivent. Les formules douces, elles, nettoient sans décaper, à condition qu’on leur laisse le temps d’agir. « Plus votre nettoyant est puissant, moins vous devez vous laver la peau longtemps », résume la pharmacienne dans ce même entretien à Vogue.

Pas besoin d’investir dans un produit coûteux : il suffit d’offrir une minute à celui déjà présent dans la salle de bain. Après 50 ans, la production de sébum ralentit et la barrière cutanée s’affine, ce qui rend ce calcul encore plus sensible.

Le protocole recommandé se déroule en quatre temps. Mains et visage sont d’abord mouillés à l’eau tiède, jamais brûlante. Une noisette de nettoyant doux, sans sulfates agressifs, est ensuite déposée dans la paume avec un peu d’eau pour faire mousser.

Vient le massage proprement dit, en mouvements circulaires légers sur tout le visage pendant une minute, chronométrable au début pour prendre le rythme. Le rinçage se fait à l’eau tiède, suivi d’un séchage par tapotements. Le matin et le soir conviennent à la plupart des peaux, une fois par jour pouvant suffire sur une peau très sèche.

Les ailes du nez, le menton, la racine des cheveux et le contour de la bouche méritent une attention particulière, car ce sont des zones souvent oubliées. En cas de double nettoyage, De Pons conseille de répartir le temps entre l’huile démaquillante et le gel aqueux, trente secondes chacun.

En quelques semaines, la peau paraîtrait plus souple et lumineuse, moins marquée au réveil, avec des pores débarrassés de leurs résidus. Les sérums à la vitamine C ou au rétinol pénétreraient aussi plus régulièrement, sans avoir à traverser une couche d’impuretés accumulées.

À l’inverse, certains gestes fragilisent la barrière déjà affaiblie par l’âge : eau trop chaude, qui dilate les vaisseaux, brosses abrasives, lingettes ou eau micellaire non rincées, qui laissent un film de tensioactifs sur le visage, ou encore actifs irritants appliqués en excès juste après le nettoyage. Changer régulièrement de serviette évite une agression supplémentaire.

Pour De Pons, cette minute dépasse le seul soin de la peau. Beaucoup de ses patients en profiteraient pour caler d’autres activités de self-care de durée comparable, exercices de pleine conscience ou de renforcement du plancher pelvien, ce qui renforcerait l’adhésion aux deux pratiques à la fois.

Quant au choix du nettoyant, son critère reste simple : qu’il réponde au type de peau. En cas de doute, elle conseille les formules pensées pour les peaux sensibles, capables de nettoyer tout en apaisant. En cas de rosacée ou de peau très réactive, mieux vaut raccourcir le temps ou la fréquence, et en parler avec un dermatologue.