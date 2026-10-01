Budget 2027 : dégradation du pouvoir d’achat et conséquences sociales

Après deux années de crise sanitaire et d’inflation, le gouvernement prévoit une dégradation continue du pouvoir d’achat pour 2027. Retraites gelées au-delà de 1.260 euros, allocations familiales et APL figées : le budget 2027 cible particulièrement les ménages fragiles. Quelles seront les conséquences sociales ? Et quel rôle les entreprises doivent-elles jouer pour préserver la cohésion sociale ?

Dégradation continue du pouvoir d’achat

Le projet de loi de finances pour 2027, présenté le 1er octobre en Conseil des ministres, impose 43 milliards d’euros de nouvelles mesures. L’objectif est de réduire le déficit public de 5,4% en 2026 à 5% en 2027. Cependant, derrière ces chiffres se cache une réalité sociale difficile. Après l’inflation de 2024 et 2025, et l’inflation maintenue à 3,0% en septembre 2026, les ménages français s’apprêtent à vivre une troisième année consécutive de recul de leur niveau de vie.

Principales victimes : retraités, familles allocataires, fonctionnaires

Les principaux perdants du budget 2027 sont identifiables. Les 14 millions de retraités percevant une pension supérieure à 1.260 euros mensuels subissent un gel total ou une sous-indexation de leurs revenus. Les 6 millions de familles percevant des allocations familiales voient leurs prestations figées. En outre, 5,7 millions de fonctionnaires font face à un gel du point d’indice et à la suppression de 1.076 postes. David Amiel, ministre chargé des Comptes publics, a déclaré : « Le gel est la règle et l’augmentation est l’exception. »

Impact du gel des retraites au-delà de 1.260 euros

La mesure phare du gouvernement concerne les pensions de retraite. Seules les retraites inférieures ou égales à 1.260 euros par mois bénéficieront d’une indexation sur l’inflation. Au-delà, le gel est total. Entre ces deux seuils, une sous-indexation s’applique. Cela entraîne 5,5 milliards d’euros d’économies sur les retraites, dont 4,1 milliards via la désindexation et 1,4 milliard par la réforme de l’abattement fiscal. Pour un couple de retraités touchant chacun 1.800 euros, la perte annuelle atteindra plusieurs centaines d’euros.

Impact du gel des allocations familiales et de l’APL

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027 prévoit le gel des aides au logement (APL) et des allocations familiales. Dans un contexte où l’inflation continue de rogner le pouvoir d’achat, cette décision pèse lourdement sur les budgets familiaux. Les APL, qui permettent à 6,5 millions de ménages de se loger, perdent mécaniquement de leur valeur réelle chaque mois.

Pauvreté infantile et accès au logement

Le gel des allocations familiales touche directement 5 millions de familles. Avec une inflation estimée à 3%, la perte de pouvoir d’achat s’élève à environ 90 euros par an pour une famille de deux enfants percevant 142 euros mensuels. Parallèlement, le gel des APL fragilise l’accès au logement des étudiants, des jeunes actifs et des familles monoparentales. Selon les dernières données, 3 millions d’enfants vivent déjà sous le seuil de pauvreté en France. Le gouvernement prend le risque d’aggraver cette situation.

Frais en BTS et classes prépa

Autre mesure symbolique : l’inscription en BTS et classes préparatoires devient payante pour les non-boursiers. Les tarifs s’élèvent à 178 euros pour un BTS et 270 euros pour une classe prépa. Si les boursiers restent exonérés, cette barrière financière risque de dissuader des jeunes issus de classes moyennes modestes. L’égalité d’accès à l’enseignement supérieur, principe républicain fondamental, se trouve ainsi écornée.

Impact sur la fonction publique

Le budget 2027 prévoit la suppression de 1.076 emplois dans la fonction publique d’État et le gel du point d’indice des fonctionnaires. Après trois années consécutives sans revalorisation, les agents publics voient leur rémunération réelle diminuer de près de 9% depuis 2024. Les syndicats dénoncent une politique d’austérité qui dégrade les conditions de travail et démotive les agents.

Conséquences sur les services publics

La réduction des effectifs touche particulièrement l’éducation, la santé et la justice. Dans les hôpitaux publics, le manque de personnel aggrave les délais d’attente et la qualité des soins. Dans l’éducation nationale, les classes surchargées deviennent la norme. Les tribunaux accumulent les retards de jugement. Roland Lescure, ministre de l’Économie, justifie ces choix : « Il est indispensable de revenir à l’équilibre, c’est pourquoi en 2027 nous prenons le chemin de la consolidation, nous visons un déficit de 5%. » Mais à quel prix humain ?

Cohésion sociale et rôle des entreprises

L’accumulation de mesures restrictives sur trois années consécutives fragilise le pacte social français. Les inégalités se creusent entre ceux qui peuvent absorber l’inflation grâce à des revenus du capital et ceux qui dépendent uniquement des salaires, pensions ou allocations. Le sentiment d’abandon se propage dans les territoires ruraux et les quartiers populaires, où les services publics se raréfient.

Rôle de la société civile et des entreprises

Face au retrait progressif de l’État, une question émerge : qui prendra le relais ? Les associations caritatives constatent déjà une explosion des demandes d’aide alimentaire et de soutien psychologique. Les entreprises, notamment via leurs politiques RSE, peuvent-elles combler ce vide ? Certaines multinationales augmentent les primes de pouvoir d’achat de leurs salariés, d’autres financent des crèches d’entreprise ou des aides au logement. Mais ces initiatives restent fragmentées et inégalement réparties sur le territoire.

Responsabilité des entreprises et société civile

Le budget 2027 interpelle directement les entreprises sur leur responsabilité sociale. Paradoxalement, le gouvernement réduit de 30% la surtaxe sur les grandes entreprises (de 7,3 à 5,2 milliards d’euros de rendement), allégeant leur contribution fiscale alors que les ménages modestes sont mis à contribution. Dans ce contexte, les entreprises ont-elles un devoir moral de compenser les pertes de pouvoir d’achat de leurs salariés et de leurs territoires d’implantation ?

Plusieurs pistes se dessinent. Les grandes entreprises peuvent renforcer leurs programmes d’actionnariat salarié, augmenter les primes d’intéressement ou financer des services de proximité (crèches, cantines, transports). Les PME, plus fragiles financièrement, peuvent néanmoins améliorer la qualité de vie au travail et favoriser la conciliation vie professionnelle-vie personnelle. La société civile, via les fondations et les associations, doit également se mobiliser pour préserver les liens sociaux.

Comme l’a souligné David Amiel lors de la présentation du budget : « À l’approche de l’élection présidentielle, dans un contexte international troublé, à l’heure où la situation des finances publiques est grave, nous disons avec beaucoup de gravité : on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis. » Certes. Mais la vraie question demeure : qui balayera les conséquences sociales de ces choix budgétaires ? L’État seul ne pourra pas tout. Les entreprises, les collectivités locales et les citoyens devront inventer de nouvelles solidarités pour éviter la fragmentation définitive du tissu social français.