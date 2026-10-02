Fin du chèque au Trésor public : qui décide pour l’usager ?

L’arrêt annoncé du service de remise de chèques aux centres d’encaissement, à l’échéance de juin 2027, dépasse la question des moyens de paiement. Il illustre une transformation engagée depuis vingt ans : le numérique gagne du terrain, tandis que le choix de s’en passer se rétrécit. L’enjeu est la liberté de conserver une relation par courrier, y compris lorsqu’on sait parfaitement utiliser Internet.

Régler sa facture d’eau ou de cantine en envoyant un chèque par la poste pourrait bientôt devenir un parcours bien moins ordinaire. À Villar-d’Arène, dans les Hautes-Alpes, la mairie annonce déjà qu’en 2027, « les chèques ne seront plus acceptés » pour le recouvrement des recettes publiques. À l’échelle nationale, Bercy assure pourtant qu’« aucune date n’est fixée pour la fin du paiement par chèque ». Le contraste dit beaucoup du changement en cours : un usage peut reculer dans les faits avant même de disparaître des règles.

L’échéance de juin 2027 correspond à une réorganisation concrète. Au Sénat, le 21 juillet 2026, Fabien Genet interroge le gouvernement sur la suppression du service de remise de chèques aux centres d’encaissement à compter du 31 mai 2027. Dans sa réponse, la ministre Maud Bregeon explique que la DGFiP ne renouvellera pas ses équipements de traitement industriel devenant obsolètes en 2027. Elle annonce l’objectif d’« orienter massivement les usagers » vers PayFiP.

Cette orientation pose une question que la présentation technique de la réforme laisse au second plan. Quelle place reste-t-il à la préférence de l’usager lorsque l’administration décide d’organiser le retrait du moyen qu’il utilise ? Le débat porte sur la possibilité de choisir, et sur la valeur que le service public accorde à ce choix.

Vingt ans de simplification, et une liberté qui se réduit

La promesse initiale était celle d’un service plus accessible. En 2004, le programme gouvernemental ADELE organisait le développement de l’administration électronique. Un rapport du Sénat décrivait alors un espace personnalisé ouvert à « Chaque usager qui le souhaite ». Le même rapport soulignait le maintien d’une administration accessible par plusieurs voies : téléphone, écrit, accueil et numérique.

Plus de vingt ans après, le recul du chèque permet de mesurer la distance entre proposer une facilité et organiser son adoption. Payer en ligne peut faire gagner du temps. Mais lorsque la solution habituelle disparaît, se connecter ne traduit plus nécessairement une préférence. Le taux d’utilisation d’un service numérique ne dit pas combien de personnes l’auraient choisi si une autre possibilité était restée aussi accessible.

La contrainte peut ainsi s’installer sans prendre la forme d’une obligation explicite. Bercy prévoit la disparition progressive des talons de chèque sur les factures. L’Association des maires de France indique que, depuis janvier 2026, le dispositif d’encaissement industriel par chèque ou TIP n’accueille plus de nouvelles recettes. À mesure que les moyens matériels et les indications pratiques s’effacent, une faculté encore reconnue devient plus difficile à exercer.

Les raisons de l’administration sont connues. Selon la DGFiP, le chèque représentait en 2024 seulement 5 % des paiements reçus, mais 30 % du coût de leur traitement. Les pertes et les falsifications constituent également un risque. Ces arguments justifient de rechercher des solutions plus efficaces. Ils ne répondent pas entièrement à la question de la place laissée aux usagers dans la transformation du service qui leur est destiné.

Le courrier permet aussi de rester autonome

Présenter le sujet sous le seul angle de l’exclusion numérique réduit la portée du débat. Il faut évidemment prévoir des solutions pour les personnes sans équipement, sans connexion ou en difficulté devant un écran. Mais savoir utiliser Internet n’oblige pas à vouloir y effectuer toutes ses démarches. On peut payer ses achats en ligne et préférer régler certaines factures publiques par courrier.

Le chèque postal associe un paiement à une manière de s’organiser : recevoir la facture, la vérifier sur papier, préparer son règlement et conserver les documents ensemble. Ce circuit comporte des frais d’affranchissement, des délais et des risques de perte. Il permet néanmoins d’effectuer la démarche sans compte en ligne et sans solliciter l’aide d’un tiers. Cette autonomie mérite d’être prise en compte.

La réforme ne condamne pas toutes les possibilités hors ligne. Des paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, ou par carte bancaire restent proposés chez les buralistes et partenaires agréés. Certaines factures peuvent être réglées par prélèvement après signature d’un mandat. Mais ces solutions changent les conditions de la démarche : se déplacer à un point d’accueil ou autoriser des débits récurrents ne reproduit pas le choix d’expédier son règlement par courrier.

Conserver l’envoi des factures papier ne règle donc qu’une partie du problème. L’Association des maires de France confirme leur maintien, pour les factures locales désormais consultables sur impots.gouv.fr, tant que l’usager n’a pas choisi la dématérialisation. Recevoir du courrier et pouvoir y répondre sont pourtant deux dimensions d’une même relation. Préserver la première tout en restreignant la seconde réduit la portée du choix.

Le consentement ne se mesure pas au nombre de connexions

Cette évolution suscite des oppositions. Dans un communiqué du 22 janvier 2026, Solidaires Finances Publiques fait état du refus des associations de consommateurs de voir supprimer le paiement par chèque à la DGFiP. Le syndicat dénonce les conséquences pour les populations éloignées de la dématérialisation. Cette contestation montre que le retrait du chèque ne relève pas d’un simple ajustement technique consensuel.

Le Défenseur des droits formule une exigence plus large. Dans son rapport d’avril 2026 sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales, il rappelle que la dématérialisation doit constituer « une offre complémentaire et non substitutive » aux démarches au guichet ou par courrier. Ce principe ne consacre pas un droit universel au chèque ; il invite à juger les réformes sur les possibilités qu’elles laissent réellement ouvertes.

C’est en cela que l’échéance de 2027 prend valeur de symbole. Une politique de modernisation doit pouvoir expliquer comment elle améliore le service, mais aussi ce qu’elle demande à chacun d’abandonner. Maintenir une alternative utilisable a un coût ; imposer des déplacements, une dépendance à un tiers ou une nouvelle organisation en a également un. Le choix de l’usager mérite d’entrer dans ce bilan, même lorsqu’il contrarie les objectifs de dématérialisation de l’administration.