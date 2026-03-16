Alerte enlèvement par SMS : ce que ça va vraiment changer

Le dispositif français d’Alerte enlèvement va évoluer de manière importante. Annoncée pour le vingtième anniversaire du système, cette réforme ambitieuse a été présentée par Gérald Darmanin, ministre de la Justice, depuis la place Vendôme. Pensée pour accélérer et rendre plus efficaces les recherches en cas de disparition d’enfants, la mise à jour prévoit d’envoyer des messages sonores directement sur les téléphones portables des citoyens, confirme 20 Minutes.

Le dispositif se modernise

L’idée derrière l’annonce est simple : moderniser Alerte enlèvement. Quand un enfant disparaît, chaque minute compte. L’État veut donc rendre le système plus réactif et augmenter les chances de retrouver les enfants grâce à l’intégration prochaine de FR‑Alert (système national de notifications d’urgence). Cette mise à jour vise à diffuser plus vite et plus largement les informations importantes, notamment via des notifications SMS.

Concrètement, lorsqu’une Alerte enlèvement est déclenchée, un message avec des détails précis, le prénom de l’enfant, son sexe, l’heure et le lieu de l’enlèvement, ainsi qu’une description physique, sera envoyé aux téléphones situés dans la zone concernée. Une alerte sonore spécifique accompagnera la notification pour attirer immédiatement l’attention des personnes qui la reçoivent.

Plus de couverture et des règles pour déclencher

Avec l’utilisation de FR‑Alert, on vise à toucher 75 % de la population équipée de smartphones, ce qui multiplie les chances de retrouver rapidement l’enfant enlevé. Le procureur de la République, qui reste l’autorité compétente, conserve la responsabilité du déclenchement de l’alerte. Quatre critères stricts doivent être réunis :

l’enfant doit être mineur,

l’enlèvement doit être avéré,

il doit exister un risque pour sa vie ou son intégrité,

et il doit y avoir des éléments d’identification précis.

Aujourd’hui, le dispositif s’appuie sur plus d’une soixantaine de partenaires, parmi lesquels les médias, les sociétés d’autoroutes, la SNCF, ainsi que les gares et les aéroports. Ces partenaires relaient l’alerte toutes les quinze minutes pendant au moins trois heures. Le nouveau canal direct vers les smartphones, FR‑Alert, viendra en complément de ces moyens de diffusion traditionnels.

Un peu d’histoire et les résultats

Créé en février 2006, le système français Alerte enlèvement s’inspire du modèle américain Amber Alert, lancé en 1996 après l’enlèvement et le meurtre d’Amber Hagerman au Texas. En vingt ans, le dispositif français a été déclenché 37 fois, aboutissant à la localisation de 38 enfants vivants. Ce bilan illustre l’efficacité et l’importance du système.

Le ministère de la Justice a aussi signé une convention avec l’entreprise Cocktail Vision pour améliorer la visibilité des alertes sur les panneaux numériques. Selon Gérald Darmanin, l’alerte enlèvement est devenue « un réflexe collectif, celui d’une République qui se met en mouvement tout entière pour protéger les plus vulnérables ». Il ajoute que le projet mènera « un dispositif moderne, sans doute unique au monde, plus adapté aux usages contemporains ».