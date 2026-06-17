Après le match, les supporters japonais sont restés seuls dans les tribunes : ils ont nettoyé chaque rang avec des sacs bleus qu’ils avaient apportés de chez eux

Lundi 15 juin, sous une fine pluie matinale, le carrefour de Shibuya, à Tokyo, s’est rempli de supporters venus célébrer. Le rassemblement faisait suite à un match de la Coupe du monde de football qui, sur le papier, n’était qu’un nul, mais qui a provoqué chez les supporters japonais une euphorie proche de celle d’une victoire.

Un carrefour pris d’assaut

Le carrefour de Shibuya, connu pour ses passages piétons en diagonale, a vu « des centaines de Tokyoïtes » se rassembler dès 7 heures du matin. Vêtus du maillot bleu de l’équipe nationale du Japon, les supporters ont fêté le match nul 2-2 face aux Pays-Bas, un résultat obtenu dans les derniers instants de la rencontre jouée à Dallas, au Texas. Le coup d’envoi avait été donné à 13 heures le dimanche à Dallas, mais les fans les plus dévoués ont bravé la nuit pour suivre le match à partir de 3 heures du matin, heure locale.

Sous le regard des passants, la foule a respecté les feux de circulation et n’a envahi le carrefour que lorsque le signal passait au rouge pour les voitures. Dès que le feu repassait au vert, les supporters se retiraient rapidement, un comportement décrit comme « la manière la plus civilisée qu’il soit ».

https://www.youtube.com/watch?v=rh00vTiZVL4

Un comportement qui parle pour eux

À Dallas aussi, les supporters japonais ont attiré l’attention. Après le départ des spectateurs, ils sont restés pour ramasser les débris et les rassembler dans des sacs-poubelles en plastique bleu. Cette habitude vient de l’éducation reçue au Japon, explique Eita Tanaka, un supporter de 20 ans, à France24 : « On nous a appris que lorsque nous utilisons un lieu, il faut le laisser plus propre en partant qu’il ne l’était en arrivant ». Futo Hagiwara, autre défenseur de cette pratique, se dit « fier » de cette démarche, qu’il qualifie d’« attitude » et considère comme une facette de la culture nippone.

Même achevé sur un score de parité, le match a été fêté comme une victoire, d’autant que le prochain adversaire du Japon sera la Tunisie, récemment battue par la Suède. Jameis Winston, joueur des New York Giants, se trouvait parmi les supporters japonais, lui aussi vêtu d’un maillot du Japon, ce qui a donné une dimension internationale à l’ambiance.

https://www.youtube.com/watch?v=r6iiJp4ESxs

Une discipline collective qui se voit

Les scènes de lundi à Shibuya et à Dallas ont mis en avant la discipline et la fierté des supporters japonais. Le respect des lieux publics et le soin apporté à la propreté sont devenus une « marque de fabrique » de ces supporters. Ils retrouveront leur équipe lors du prochain match, dans la nuit de samedi à dimanche, en associant cette ferveur au respect et au civisme.