Toutes les astuces qu’on ne vous a jamais expliqué, pour faire fuir les mouches de votre maison cet été :

Avec le retour des beaux jours, les mouches envahissent bien des maisons. Leur bourdonnement continu et leur présence finissent vite par agacer les habitants. Elles passent presque inaperçues tout en étant partout, ce qui pousse à chercher des moyens simples et efficaces pour s’en débarrasser.

Les mouches qu’on rencontre chez soi

Les mouches qui entrent dans les maisons ne se ressemblent pas toutes. La mouche domestique mesure environ 6 mm et porte quatre rayures sombres sur le thorax. Les mouches à viande et les mouches vertes se reconnaissent à leur corps métallique brillant. Les petites mouches des drains ressemblent à de minuscules papillons. Les mouches des fruits ont des yeux rouges caractéristiques.

Chaque espèce pose ses propres problèmes, et les solutions doivent donc s’adapter au type de mouche.

Pour limiter leur prolifération, mieux vaut repérer où elles se reproduisent. Les mouches domestiques pondent souvent dans les ordures ménagères et le compost. Les mouches à viande et les mouches vertes signalent fréquemment la présence d’un animal mort, par exemple dans le grenier ou la cheminée. Les petites mouches des drains se multiplient dans les canalisations encrassées, tandis que les mouches des fruits recherchent les fruits mûrs laissés à l’air libre sur les plans de travail.

Prévention et solutions pratiques

Faith M. Oi, spécialiste en entomologie urbaine à l’Université de Floride, et Elmer Gray, chercheur à l’Université de Géorgie, proposent plusieurs recommandations pour limiter l’accès des mouches aux habitations, rapporte L’Internaute. Il s’agit d’abord de sortir ses poubelles au moins une fois par semaine, de les placer loin des entrées et de rincer les contenants alimentaires avant de les jeter. Nettoyer régulièrement les canalisations avec une brosse longue compte tout autant. Pour les repas en extérieur, des couvercles à mailles fines sur les aliments et un ventilateur aident aussi à tenir les mouches à distance.

Pour éliminer sans pesticides les mouches déjà présentes, la tapette traditionnelle reste la méthode la plus efficace. Elmer Gray le confirme : « C’est une méthode efficace et sans pesticides ». Des pièges collants placés près des entrées peuvent compléter ces méthodes de suppression.

Les remèdes miracles : mythe ou réalité ?

Les réseaux sociaux regorgent de méthodes non conventionnelles pour repousser les mouches : huiles essentielles, appareils à ultrasons ou pièces de monnaie glissées dans des sacs remplis d’eau. Elmer Gray rappelle qu’aucune n’a de fondement scientifique : « Aucune de ces théories n’est scientifiquement prouvée ». Selon lui, il n’existe pas de solution miracle, mais des gestes simples suffisent à réduire l’accès des mouches aux maisons.

Même si les mouches des ordures posent le plus de problèmes, elles participent à la décomposition des matières organiques. Faith M. Oi le résume ainsi : « Elles font ce pour quoi elles sont faites : décomposer la matière organique ». Bien gérer leur présence permet de garder un intérieur agréable sans négliger ce rôle dans le cycle naturel.