Les signes d’alerte cardiaque que vous ne devez pas ignorer en été

Avec la hausse des températures en été, la canicule s’impose de plus en plus souvent. Bien que l’on imagine tout de suite plages et vacances, il faut savoir que ces fortes chaleurs peuvent aussi mettre notre cœur en danger. Décrypter comment la chaleur influence notre système cardiovasculaire permet de mieux anticiper les complications graves.

Les effets de la chaleur sur le cœur

Pendant une canicule, notre corps se retrouve obligé de s’adapter à la chaleur intense. Le cœur se retrouve alors mis à rude épreuve puisqu’il doit pomper plus de sang pour aider à réguler la température. Les vaisseaux sanguins se dilatent pour permettre une plus grande circulation de sang vers la peau et faciliter l’évacuation de la chaleur. Mais cette redistribution peut aussi provoquer une sensation de faiblesse, liée à la baisse de pression.

Les personnes d’un certain âge sont particulièrement sensibles à ces changements. À partir de 65 ans, le risque de problèmes cardiaques augmente considérablement, notamment parce que le corps a plus de mal à faire face aux fortes chaleurs et qu’il tend à se déshydrater rapidement. Sans oublier que les maladies chroniques, courantes chez les seniors, viennent souvent aggraver la situation.

Les groupes concernés et les indices à surveiller

Ce ne sont pas uniquement les seniors qui doivent se montrer vigilants durant une canicule. Les amateurs d’activités physiques intenses doivent eux aussi faire attention. Comme le précise un médecin : « les personnes qui pratiquent des activités physiques vont aussi être confrontées à ce problème ». La déshydratation, qui peut arriver très vite sous un temps chaud, impose une réhydratation rapide pour maintenir l’équilibre thermique.

Il faut garder l’œil ouvert sur certains signes qui pourraient indiquer un souci cardiaque. Parmi eux, on remarque :

un essoufflement inhabituel au repos ou avec de faibles efforts,

une sensation d’oppression dans la poitrine,

des palpitations ou encore un rythme cardiaque qui se dérègle.

On peut aussi observer des douleurs thoraciques,

une fatigue intense et inexplicable,

une faiblesse pour des tâches simples,

de la somnolence,

des maux de tête, ainsi que des étourdissements ou des vertiges.

Nos petits gestes en période de canicule

Pour réduire le risque de problèmes cardiaques lors des fortes chaleurs, il est recommandé d’adopter plusieurs bons réflexes. Restez au frais pendant les heures les plus chaudes et préférez des vêtements amples qui permettent à la sueur de s’évaporer. Diminuer l’activité physique pendant ces périodes est également conseillé.

Il est toujours important d’écouter son corps : en cas de malaise ou de doute sur votre état de santé, pensez à consulter un médecin rapidement.

Bien que la canicule représente un vrai défi pour notre organisme, prendre quelques précautions peut aider à limiter ses effets sur le cœur. Rester informé et attentif permet de se protéger soi-même tout en veillant sur les autres autour de nous. Que ce soit en été ou tout au long de l’année, prenons soin de notre cœur en restant à l’écoute des signaux que nous envoie notre corps face aux variations extrêmes de la température.