Chute du prix du baril de pétrole : bientôt du carburant à prix décent ?

Les négociations USA-Iran font chuter le prix du pétrole

Les marchés pétroliers traversent une période de volatilité exceptionnelle alors que les pourparlers entre Washington et Téhéran semblent progresser vers un accord de paix. Cette évolution diplomatique, suivie avec une attention fébrile par les investisseurs et les acteurs du secteur énergétique, suscite l’espoir d’une stabilisation des cours après des mois d’une tension qui pesait lourdement sur l’économie mondiale — et sur le portefeuille des automobilistes. En France, où le litre de gazole oscille autour de 1,75 euro et l’essence sans-plomb 95 aux alentours de 1,85 euro, toute détente sur le marché du brut est scrutée avec une impatience bien compréhensible.

Depuis le déclenchement du conflit, le 28 février dernier, le détroit d’Ormuz demeure fermé, provoquant une crise énergétique mondiale d’une ampleur inédite. Cette voie maritime, par laquelle transitent en temps normal quelque 20 % du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié, constitue l’un des verrous les plus stratégiques de l’approvisionnement énergétique international. Sa fermeture prolongée a eu des répercussions en cascade : les compagnies aériennes elles-mêmes, confrontées à l’envolée du kérosène, peinent à minimiser les risques de pénurie pour la saison estivale.

Donald Trump annonce des progrès « constructifs » dans les pourparlers

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche sur les réseaux sociaux que les négociations avec l’Iran se poursuivaient « de manière ordonnée et constructive », tout en précisant avoir demandé à ses représentants de « ne pas se précipiter dans un accord, car le temps joue en notre faveur ». Cette déclaration fait écho à ses propos du samedi, où il affirmait qu’un accord pour rouvrir le détroit d’Ormuz avait été « largement négocié » et serait annoncé prochainement.

Selon la BBC, Trump aurait eu « un très bon appel » avec les dirigeants de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar et d’autres États de la région au sujet d’un « mémorandum d’entente relatif à la PAIX ». Ces consultations régionales témoignent de l’envergure géostratégique d’un dossier qui dépasse largement la seule question des hydrocarbures.

Depuis New Delhi, Marco Rubio, secrétaire d’État américain, a confirmé que « des progrès significatifs, bien que non définitifs, ont été réalisés ». Il a précisé que la première étape consisterait en la réouverture complète du détroit, prélude à des négociations approfondies portant sur trois sujets cruciaux : l’engagement solennel de l’Iran à renoncer à l’arme nucléaire, des restrictions durables sur ses capacités d’enrichissement et le sort de l’uranium hautement enrichi déjà stocké.

Une chute spectaculaire des cours du brut

L’impact sur les prix s’est avéré immédiat et brutal. Dès le lundi matin en Asie, le Brent — référence mondiale du pétrole — a chuté de 5,5 % à 97,90 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), son équivalent américain, reculait de 5,8 % à 90,99 dollars. Des mouvements d’une ampleur qui, sur les marchés pétroliers, tiennent davantage du séisme que de la simple correction technique.

Cette décrochage survient après plusieurs mois d’une flambée qui avait vu les cours bondir de plus de 30 % depuis les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, le 28 février. Avant le conflit, le Brent évoluait aux environs de 70 dollars le baril — ce différentiel illustre à lui seul l’épaisseur de la prime de risque géopolitique que les marchés avaient intégrée dans leurs valorisations. Pour en savoir plus sur les dynamiques à l’œuvre, CNBC et Axios offrent des analyses détaillées des perspectives à moyen terme.

Saul Kavonic, responsable de la recherche énergétique chez MST Financial, tempère toutefois cet optimisme naissant : « Il y a désormais une lueur d’espoir à l’horizon, qui apportera un certain soulagement à court terme. Mais même dans le scénario le plus favorable, les marchés pétroliers resteront sous tension jusqu’en 2027, compte tenu du temps nécessaire pour normaliser les flux de brut dans le détroit, réparer les installations endommagées et reconstituer les stocks mondiaux, qui ont connu un épuisement record depuis le début des hostilités. »

Les termes de l’accord en négociation

Selon des responsables régionaux cités par Associated Press, l’accord en cours d’élaboration articulerait plusieurs volets fondamentaux. L’Iran céderait son stock d’uranium hautement enrichi — évalué à 440,9 kilogrammes enrichis à 60 % de pureté —, une partie devant être diluée, le reste transféré vers un pays tiers, la Russie s’étant proposée pour cette délicate mission. En contrepartie, le détroit d’Ormuz serait progressivement rouvert, parallèlement à la levée du blocus américain. Téhéran se verrait accorder des dérogations aux sanctions lui permettant de commercialiser son pétrole, tandis que la question de l’allègement des sanctions et du dégel des avoirs iraniens ferait l’objet de négociations distinctes sur une période de soixante jours. La fin de la guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban figurerait également parmi les conditions de l’accord. Un haut responsable de l’administration Trump a confirmé à CBS News que les Iraniens avaient accepté en principe ces dispositions relatives au nucléaire.

Réactions contrastées des marchés asiatiques

L’annonce des avancées diplomatiques a instantanément galvanisé les places financières asiatiques. Selon le New Indian Express, l’indice Nikkei 225 a bondi de 3,1 % en séance matinale pour atteindre 65 321,56 points, franchissant pour la première fois de son histoire le seuil symbolique des 65 000 points. Cette euphorie s’explique aisément au Japon comme en Corée du Sud, deux économies dont la dépendance aux importations énergétiques du Golfe Persique est totale — le Japon importe la quasi-intégralité de son pétrole, dont la majeure partie transite par le détroit d’Ormuz. L’indice S&P/ASX 200 australien progressait quant à lui de 0,4 % à 8 692,70 points, rejoint par le Shanghai Composite chinois, également en hausse de 0,4 % à 4 127,53 points.

L’analyste Stephen Innes résume avec acuité ce basculement de sentiment : « Les marchés évoluent rapidement du pricing de la peur géopolitique vers celui d’un potentiel dividende de la paix, les anticipations de réouverture d’Ormuz faisant pression à la baisse sur le pétrole et sur le dollar. »

Défis et incertitudes persistantes

Ces signaux encourageants ne doivent cependant pas masquer la fragilité de l’édifice diplomatique en construction. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, a reconnu à la télévision d’État que les positions des deux camps convergeaient depuis une semaine, mais s’est empressé d’avertir que cette convergence ne garantissait en rien des accords sur les points essentiels, accusant les Américains de tenir des « déclarations contradictoires ».

À cela s’ajoute une complication d’ordre pratique : les renseignements américains indiquent que le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei se trouve dans un lieu tenu secret, avec un accès limité au monde extérieur, ce qui complique considérablement les décisions au sein d’un système gouvernemental déjà peu lisible de l’extérieur. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé qu’aucun accord final ne serait acceptable s’il n’impliquait pas l’élimination du danger nucléaire iranien, entendue comme le démantèlement complet des sites d’enrichissement et le retrait de l’ensemble des matières nucléaires enrichies hors du territoire iranien.

Cette séquence diplomatique illustre avec une clarté saisissante la vulnérabilité des équilibres économiques mondiaux face aux soubresauts de la géopolitique. Pour les entreprises du secteur énergétique comme pour les consommateurs français qui subissent depuis des mois des prix à la pompe particulièrement élevés — et dont les conséquences se font sentir bien au-delà des stations-service, pesant notamment sur la compétitivité économique et le marché de l’emploi —, les prochaines semaines de négociations s’annoncent décisives.