Renault : les R4 et R5 bientôt moins chères grâce à une nouvelle batterie

Toujours lancé dans une transformation complète de sa gamme, le constructeur Renault vient d’annoncer que la batterie de la Twingo E-Tech allait arriver sur les modèles R5 et R4, de quoi faire baisser le prix des modèles.

Renault va mettre la batterie de la Twingo E-Tech dans le R4 et la R5

Renault prépare discrètement l’un des leviers les plus efficaces pour démocratiser davantage ses voitures électriques : réduire leur coût industriel. En adaptant aux Renault 5 et Renault 4 des technologies développées pour la future Twingo E-Tech, le constructeur français ouvre la voie à une baisse potentielle des tarifs dans les prochains mois, sans nécessairement sacrifier l’autonomie ni les performances.

Depuis le lancement commercial de la Renault 5 E-Tech et avant l’arrivée à grande échelle de la Renault 4 électrique, la question du prix reste centrale. Malgré une dynamique favorable sur le marché européen, le coût d’achat demeure l’un des principaux freins au passage à l’électrique. Fin juin 2026, plusieurs informations convergentes publiées par des médias spécialisés indiquent que Renault prépare une évolution technique de ses modèles compacts électriques. L’objectif est clair : diminuer le coût de fabrication grâce à de nouvelles batteries et à une architecture moteur optimisée, afin de rendre ses véhicules plus compétitifs.

Renault mise sur des batteries inspirées de la Twingo E-Tech pour déclencher une baisse des prix

Le premier levier identifié concerne directement les batteries, qui représentent encore la composante la plus coûteuse d’une voiture électrique. Ainsi, Renault travaille sur une adaptation des solutions développées pour la future Twingo E-Tech vers les Renault 5 et Renault 4. L’idée consiste à utiliser une architecture batterie plus simple à produire et davantage optimisée pour réduire le coût au kilowattheure. Les technologies évoquées reposeraient notamment sur une rationalisation du nombre de modules et sur une simplification de l’assemblage. Ce type d’évolution industrielle n’est pas spectaculaire pour le client final, mais il produit souvent des effets majeurs sur le prix catalogue.

De fait, cette orientation pourrait permettre une diminution de plusieurs milliers d’euros sur certaines versions lorsque ces évolutions entreront en production. Cette logique n’a rien d’isolé. Depuis plusieurs années, les constructeurs cherchent moins à augmenter massivement la capacité des batteries qu’à réduire leur coût de fabrication. Renault applique désormais cette logique à ses modèles les plus stratégiques.

Un autre facteur joue en faveur du constructeur : l’industrialisation croissante des cellules en Europe et la montée en cadence des volumes. À mesure que les coûts industriels diminuent, les marges de manœuvre tarifaires augmentent.

Renault prépare aussi de nouveaux moteurs pour accompagner la baisse des prix

La batterie n’est pas le seul poste concerné. En effet, Renault prépare également une nouvelle génération de motorisations électriques destinées à améliorer le rendement énergétique. L’enjeu est double. D’une part, un moteur plus efficient permet de consommer moins d’électricité pour une même distance parcourue. D’autre part, cette amélioration peut autoriser l’utilisation d’une batterie plus compacte sans perte significative d’autonomie.

Autrement dit, une meilleure efficacité énergétique peut indirectement contribuer à réduire le coût total du véhicule. Le constructeur semble vouloir généraliser une logique déjà observée sur plusieurs projets récents : alléger l’ensemble du système électrique plutôt que chercher uniquement à augmenter la taille des batteries. Ainsi, Renault viserait aussi une diminution des coûts de production industriels grâce à une architecture plus standardisée entre plusieurs modèles. Cette approche devient stratégique. Produire davantage de composants communs entre Renault 5, Renault 4 et Twingo E-Tech réduit les coûts de développement, simplifie la logistique et améliore les économies d’échelle.