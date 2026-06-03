Meta : les employés ont-ils dit adieu à leur vie privée ?

Meta fait face à une fronde interne après le lancement de son programme de surveillance

Meta se trouve au cœur d’une controverse majeure touchant à la vie privée de ses propres salariés. Le géant californien a discrètement déployé le programme Model Capability Initiative (MCI), un dispositif de surveillance qui enregistre chaque clic de souris, chaque frappe au clavier et chaque mouvement d’écran des employés américains. Face à une levée de boucliers interne d’une ampleur inhabituelle, l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg a consenti à des concessions, autorisant notamment des pauses de trente minutes pendant lesquelles la collecte de données serait suspendue.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie offensive de Meta pour développer des agents d’intelligence artificielle capables d’automatiser des tâches complexes. Mais ses implications pour les droits des travailleurs et la protection des données personnelles posent des questions de fond sur l’équilibre, de plus en plus fragile, entre ambition technologique et respect de la sphère privée.

Le programme MCI : une surveillance généralisée au service de l’IA

Lancé en avril 2026, le Model Capability Initiative représente l’une des initiatives les plus controversées que Meta ait jamais mises en œuvre dans le domaine de l’intelligence artificielle. Le programme surveille plus de 200 applications et sites web utilisés au quotidien par les employés, captant l’intégralité de leurs interactions numériques professionnelles.

Selon une analyse interne révélée par Reuters, le système collecte bien plus que de simples clics. Il enregistre les modifications de code, les cycles de mise en veille des ordinateurs, les adresses web consultées, et jusqu’au contenu copié dans le presse-papiers. Cette surveillance minutieuse permet théoriquement de reconstituer avec une précision redoutable les méthodes de travail de chaque salarié. Comme le rapporte Briefia, Meta traque ainsi les moindres gestes de ses collaborateurs pour nourrir ses modèles d’IA.

L’objectif affiché par Meta consiste à observer comment « des gens vraiment intelligents font des choses » afin d’améliorer ses modèles. Mark Zuckerberg justifie cette approche en soutenant que « l’intelligence moyenne des personnes présentes dans cette entreprise est nettement supérieure à celle du groupe moyen de personnes que vous pouvez recruter pour accomplir des tâches ».

Des concessions limitées face aux protestations internes

Les protestations des salariés ont contraint Meta à assouplir partiellement son dispositif. Selon BFMTV, Stéphane Kasriel, vice-président de l’unité Superintelligence Labs, a annoncé dans une note interne datée du 2 juin que les employés pourraient désormais suspendre la collecte de données pendant trente minutes pour « vérifier quelque chose de personnel », solliciter une exemption totale dans certains cas spécifiques, télétravail avec problèmes de bande passante ou traitement de documents sensibles, et bénéficier d’optimisations techniques destinées à réduire l’impact du logiciel sur l’autonomie des batteries. Comme le précise Engadget, ces pauses restent soumises à déclaration préalable, ce qui en limite considérablement la portée.

Ces ajustements interviennent après que des employés ont signalé des désagréments bien concrets. Le logiciel consommait tant de données qu’il épuisait les forfaits internet mensuels en quelques jours, alourdissant sensiblement les factures à domicile. Des pétitions internes ont circulé, accompagnées de tracts distribués dans les bureaux portant cette question cinglante : « Vous ne voulez pas travailler à l’usine d’extraction de données des employés ? » Selon 01net, ces contestations ont visiblement pris Meta de court, l’entreprise n’ayant anticipé ni l’ampleur ni la véhémence du rejet interne.

L’exception européenne reste incomplète

Officiellement, les employés européens de Meta sont exemptés du programme MCI au titre du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Dans les faits, cette protection s’avère bien plus poreuse qu’il n’y paraît. Selon Tech Policy Press, le système capture automatiquement le contenu des courriels et messages échangés avec des collègues américains, quel que soit le lieu de résidence de l’expéditeur. Comme le souligne Gagadget, les données européennes demeurent ainsi exposées par un simple effet de bord du dispositif.

Cette situation soulève un défi juridique considérable. L’organisation NOYB a saisi les autorités de protection des données de onze États membres de l’Union européenne, estimant que cette pratique viole le principe de limitation des finalités du RGPD. En France, la CNIL pourrait être amenée à se prononcer sur la question de savoir si une telle capture constitue une violation systématique du droit des personnes.

Une stratégie plus large de transformation vers l’IA

Le programme MCI s’inscrit dans une réorientation stratégique de grande ampleur engagée par Meta en faveur de l’intelligence artificielle. Depuis un an, l’entreprise multiplie les initiatives dans ce domaine, réorganise ses équipes et intègre des outils automatisés au cœur de la vie professionnelle de ses salariés. Un double virtuel de Mark Zuckerberg serait même en développement, avec l’ambition déclarée d’aider les collaborateurs à se sentir « plus proches » de leur dirigeant.

Cette transformation s’accompagne de restructurations importantes. Meta a procédé au licenciement d’environ 8 000 salariés en 2026, soit près de 10 % de ses effectifs mondiaux, tout en proposant une prime de 100 millions de dollars pour attirer des ingénieurs issus d’OpenAI et de Google. Cette stratégie dit beaucoup de l’ampleur des enjeux financiers que représente la course à l’intelligence artificielle.

Des implications durables pour l’avenir du travail

Au-delà du cas Meta, cette controverse pose des questions fondamentales sur l’évolution des relations de travail à l’ère de l’IA. La surveillance systématique des employés pour nourrir des algorithmes pourrait rapidement devenir une pratique répandue dans l’industrie technologique, redéfinissant en profondeur ce que l’on entend par vie privée professionnelle.

Mark Zuckerberg a d’ailleurs laissé entendre que si le programme s’avérait concluant, Meta « ferait probablement d’autres choses de ce genre » à l’avenir. Cette perspective inquiète les défenseurs des droits des travailleurs, qui y voient une dérive vers une surveillance dystopique du lieu de travail, à rebours de toute notion de confiance entre employeur et salarié.

Les employés expriment par ailleurs une crainte d’une ironie particulièrement amère : en alimentant les modèles d’IA avec leur propre expertise, ils pourraient involontairement accélérer l’automatisation de leurs tâches et, in fine, contribuer à former leur futur remplaçant. Une question éthique vertigineuse, qui dépasse largement les murs du campus de Menlo Park et interpelle l’ensemble du secteur technologique.