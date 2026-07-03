Le prix du gaz baissera de 1,9 % à partir du 1er août 2026 en zone GRDF. Une annonce qui soulage les ménages français après un record enregistré en juillet, mais qui pose la question plus large : cette correction tarifaire est-elle suffisante pour les populations les plus précaires confrontées à la pauvreté énergétique ?

Selon les données exclusives révélées par Selectra ce 3 juillet 2026, le prix du kilowattheure de gaz passera de 0,12766 € à 0,12527 € TTC en zone GRDF. Un recul modeste qui intervient après un pic historique le mois précédent. Pour un ménage consommant 11.200 kWh par an (usage moyen chauffage inclus), l’économie annuelle atteindra environ 27€. Une somme dérisoire face aux tensions budgétaires que subissent les foyers modestes depuis plusieurs années.

Une baisse de 1,9 % qui arrive enfin : le contexte social

La volatilité des tarifs énergétiques pèse lourdement sur les budgets des Français. Entre 2020 et 2026, les prix du gaz ont connu des fluctuations brutales, passant de 0,07 € à plus de 0,12 € le kWh. Les ménages précaires, qui consacrent déjà 10 à 15 % de leurs revenus aux dépenses énergétiques selon l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE), subissent de plein fouet ces variations. La baisse annoncée représente un répit bienvenu mais insuffisant pour inverser la tendance structurelle.

Après le pic de juillet : les ménages vulnérables ont attendu ce soulagement

Juillet 2026 restera dans les mémoires comme un mois noir pour les consommateurs de gaz. Le tarif a atteint son plus haut niveau depuis la création du prix repère de vente en 2023. Pour les 11 millions de foyers français raccordés au réseau GRDF, cela s’est traduit par des factures alourdies en pleine période estivale, moment où beaucoup reconstituent leur épargne. Les associations caritatives comme le Secours populaire ont signalé une hausse des demandes d’aide pour payer les factures d’énergie, même en été. Le reflux d’août arrive trop tard pour ceux qui ont déjà accumulé des impayés.

Qui profite vraiment de cette baisse tarifaire ?

Tous les consommateurs de gaz ne sont pas logés à la même enseigne. La zone GRDF couvre environ 95 % du territoire métropolitain, mais les 5 % restants, desservis par des entreprises locales de distribution (ELD), appliquent leurs propres grilles tarifaires. Par ailleurs, la baisse porte uniquement sur la part variable du tarif. Les abonnements, qui représentent 30 à 40 % de la facture totale selon les profils de consommation, restent inchangés. Les petits consommateurs (eau chaude uniquement) bénéficieront donc proportionnellement moins de cette correction que les gros utilisateurs équipés de chauffage central au gaz.

Au-delà de la baisse : les vrais défis de l’accès énergétique

La correction tarifaire d’août ne masque pas les défis structurels. Le gaz reste une énergie fossile dont l’avenir est compromis par les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050. Les ménages précaires se retrouvent piégés dans un double étau : payer cher une énergie polluante aujourd’hui, ou investir dans des solutions alternatives (pompes à chaleur, isolation) qu’ils ne peuvent pas financer. Les aides publiques comme MaPrimeRénov’ restent sous-utilisées par les foyers modestes, faute d’avance de trésorerie et de complexité administrative.