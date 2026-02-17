Il passe à côté de sa retraite pendant 15 ans… et empoche 106 000 € d’un coup

Un habitant de Gênes (Italie), âgé de 75 ans, a eu la surprise de sa vie quand ses droits à la retraite, jusque-là inconnus, ont été découverts grâce à une enquête approfondie. L’information, rapportée par l’agence Ansa et reprise par le média La Repubblica, pose des questions sur ce que nous savons de nos droits et sur le rôle des institutions qui aident les personnes en difficulté.

Ce retraité disposait de très peu de ressources et vivait en grande précarité, ne touchant à peine que l’allocation d’inclusion (équivalent du RSA en Italie). Pourtant, la démarche proactive et bienveillante des membres du Patronato Inca CGIL a changé la donne pour cet homme grâce à des aides financières.

Une démarche qui a tout changé

Sans doute poussé par la lassitude ou le désespoir face à sa situation financière, il s’est adressé au Patronato Inca CGIL, une association spécialisée dans l’assistance aux travailleurs italiens. En franchissant leurs portes, il voulait savoir s’il pouvait prétendre à une pension. L’association a pris son dossier en main et mené une investigation poussée sur sa carrière et ses cotisations passées.

Le Patronato Inca CGIL n’a pas laissé les barrières administratives l’arrêter : les bénévoles et les employés ont reconstitué les cotisations de cet ancien marin. La découverte que l’homme avait cotisé pendant sa carrière en mer a permis d’ouvrir la voie à une possible pension. Cette reconstitution minutieuse a confirmé qu’il avait droit non seulement à une pension mensuelle conséquente, mais aussi à des arriérés importants.

Ce que ça lui rapporte financièrement

L’enquête a révélé que l’homme pouvait toucher une pension mensuelle de 1 400 €. En plus, les erreurs administratives accumulées pendant toutes ces années de non-paiement atteignent près de 106 000 €. Ces sommes, qui tombent à point nommé pour lui, vont garantir sa sécurité financière et améliorer sensiblement sa qualité de vie.

Le directeur du Patronato Inca CGIL, cité dans La Repubblica, a exprimé sa satisfaction face à cette issue, déclarant : « Il n’y a rien de plus satisfaisant pour nous que de pouvoir rendre leurs droits et leur sérénité aux gens », malgré une pension réduite. Il a ajouté : « Les gens ne connaissent souvent pas leurs droits : c’est une situation beaucoup plus fréquente qu’on ne le pense ».