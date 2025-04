Appels indésirables : les nouvelles règles pour vous protéger efficacement

Le démarchage téléphonique est devenu un vrai casse-tête pour beaucoup de Français. Ces coups de fil inattendus, souvent vus comme une vraie gêne, chamboulent la vie de tous les jours et font lever des sourcils sur la protection des infos perso et les arnaques qui pullulent. Tandis que le grand public réclame des règles plus sévères, quelques initiatives perso arrivent à transformer ce désagrément en petits moments de rigolade.

La situation des appels indésirables

Ici en France, les coups de fil non sollicités, c’est presque le lot quotidien : le téléphone peut sonner plusieurs fois par jour sans que vous ayez rien commandé. Derrière ces appels se cachent parfois des combines financières qui font flipper les gens. Devant ce phénomène, un bon nombre de Français demandent au gouvernement de resserrer les règles pour que le démarchage ne parte pas en vrille. Pour l’heure, même si certaines plages horaires sont bannies pour contacter les citoyens, les mesures en place n’arrivent pas à rattraper toute l’ampleur du problème. D’ailleurs, Bloctel est souvent considéré comme pas très efficace.

Astuces techniques et juridiques

Pour lutter contre ces intrusions téléphoniques, plusieurs solutions ont été mises en marche. Depuis le 1er janvier 2023, des préfixes spéciaux ont été attribués aux appels commerciaux pour les repérer facilement : 0162*, 0163*, 0270*, 0271*, 0377*, 0378*, 0424*, 0425*, 0568*, 0569*, 0948* et 0949*. Pour les Outre-mer, c’est un peu différent :

09475* pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

09476* pour la Guyane

09477* pour la Martinique

09478* et 09479* pour La Réunion et Mayotte

Une astuce facile consiste à créer un contact dans son téléphone nommé « Appels indésirables », y ajouter ces préfixes, puis bloquer ce contact. Ça marche aussi bien sur iPhone que sur Android. En plus, on peut user de l’article 21 du Règlement général sur la protection des données pour dire aux démarcheurs : « Je vous informe que je m’oppose à tout traitement de mes données personnelles et vous demande de supprimer immédiatement mon numéro de vos fichiers ».

L’humour pour réagir

Sophie Larbi, qu’on connaît aussi sous le nom de Soso la Marseillaise, a adopté une méthode bien originale face aux appels indésirables. Propriétaire du garage Car’s Design 13 à Marseille et active sur TikTok sous le pseudo @sophialarbi13, elle se sert de ces coups de fil pour créer des vidéos drôles qui font un malheur. Forte de son expérience passée dans le démarchage téléphonique, Sophie détecte rapidement les arnaques et se lance dans le jeu en se déguisant en personnages fictifs comme Jeanine ou Yvonne.

Elle n’hésite pas à rallonger les conversations avec des répliques déstabilisantes, du genre : « Oui, Monsieur, je vis avec une femme et ça ne devrait pas vous choquer ! ». Ses vidéos accumulent plusieurs centaines de milliers de vues et lui ont permis de se faire un nom dans sa région.

D’autres solutions en parallèle

En parallèle des initiatives comme celle de Sophie, il existe aussi des techniques de blocage pour contrer le démarchage abusif. Par exemple, l’application Orange Téléphone aide à bloquer efficacement ces appels indésirables. Pour les SMS frauduleux, la recommandation est de bloquer l’expéditeur et de transférer le message suspect au numéro 33 700 (un service gratuit mis en place pour identifier et sanctionner les expéditeurs abusifs).

Alors que certains préfèrent manier l’humour pour désamorcer les appels non désirés, d’autres misent sur des solutions techniques ou juridiques afin de préserver leur tranquillité. Quoi qu’il en soit, il est évident que la lutte contre le démarchage téléphonique reste une priorité pour beaucoup de Français, qui espèrent des mesures plus fermes et efficaces dans un futur proche.