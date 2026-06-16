Sécurité routière : 75 % des conducteurs professionnels déclarent rouler en état de fatigue

Trois quarts des conducteurs professionnels prennent le volant en état de fatigue

La mortalité routière progresse de façon inquiétante en France, avec une hausse de 2,4 % selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Dans ce contexte, la 22ème édition du Baromètre AXA Prévention de mai 2026 révèle une situation alarmante : 75 % des conducteurs professionnels reconnaissent prendre le volant en état de fatigue, exposant l’ensemble des usagers à des risques accrus d’accidents mortels.

L’enquête Kantar, menée auprès de 2 977 Français âgés de 18 à 75 ans dont 448 conducteurs effectuant des trajets professionnels, met en lumière l’accumulation de facteurs de risque chez une population déjà surexposée aux dangers de la route. Fatigue mentale, pression hiérarchique et stress généralisé constituent un cocktail explosif qui menace la sécurité routière nationale.

Une surexposition aux risques routiers

Les conducteurs professionnels parcourent en moyenne 13 540 kilomètres par an, soit 53 % de plus que la population générale. Une surexposition qui engendre mécaniquement une accumulation de fatigue : 59 % roulent entre quatre et cinq heures d’affilée sans s’arrêter.

« En raison du temps important passé sur la route, les conducteurs professionnels sont surexposés aux risques routiers », explique Éric Lemaire, président d’AXA Prévention. « Ils cumulent davantage de fatigue, de stress et évoluent dans un environnement de circulation saturé, ce qui renforce leur sentiment d’insécurité permanente. »

La fatigue au volant constitue l’un des principaux facteurs d’accidents mortels. Selon des études internationales, elle serait impliquée dans 15 à 20 % des accidents de la circulation, un pourcentage probablement sous-estimé chez les conducteurs professionnels compte tenu de leur exposition prolongée.

Le stress professionnel, catalyseur de comportements à risque

Au-delà de la fatigue, huit conducteurs de véhicules de société sur dix se déclarent stressés lors de leurs déplacements. Le trafic et les embouteillages constituent la source majeure d’anxiété pour 58 % d’entre eux, tandis que 57 % pointent directement la pression exercée par leur entreprise.

Crainte du retard, objectifs commerciaux, contraintes temporelles imposées par l’employeur : autant d’éléments qui créent un environnement toxique où la prise de risque devient la norme. Paradoxalement, alors que la route demeure la première cause de mortalité au travail, nombreuses sont les entreprises qui continuent d’exercer une pression temporelle incompatible avec la sécurité routière.

L’insécurité perçue vis-à-vis des autres usagers aggrave la situation : 22 % des conducteurs redoutent de croiser des usagers sous l’emprise de l’alcool et 21 % sous celle de stupéfiants. Ironiquement, certains participent parfois eux-mêmes à la dégradation générale.

Dérive vers les stupéfiants : un phénomène inquiétant

Face à l’accumulation de stress et de fatigue, certains conducteurs professionnels adoptent des stratégies d’adaptation particulièrement dangereuses. Un conducteur de véhicule de société sur dix reconnaît avoir « basculé » ces deux dernières années et consomme désormais des stupéfiants pour gérer son état psychologique.

Bien que les déclarations de conduite sous emprise reculent globalement par rapport à 2025, les conducteurs professionnels demeurent surreprésentés dans les catégories à risque . Une tendance qui fait écho aux données de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, qui constate une hausse préoccupante de la consommation de drogues stimulantes en France. Le nombre de consommateurs de cocaïne a doublé en quelques années pour dépasser le million d’utilisateurs.

Les conséquences s’avèrent dramatiques : les stupéfiants sont désormais impliqués dans près de 20 % des accidents mortels sur les routes. Les substances altèrent profondément les capacités de conduite en affectant la vigilance, les réflexes et la perception des risques, multipliant les probabilités d’accidents graves.

Un contexte national préoccupant

La fragilisation des conducteurs professionnels s’inscrit dans une dégradation générale de la sécurité routière française. Selon Le Repaire des Motards, la mortalité routière a progressé de 7 % en mai 2026 par rapport à mai 2025, avec 303 décès recensés en métropole. Sur les cinq premiers mois de l’année, la hausse atteint déjà 8 %.

Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, alertait récemment : « Les chiffres de ce mois de mai, marqués par une hausse préoccupante de la mortalité routière et par la disparition de nombreux jeunes, doivent nous interpeller collectivement. » La ministre pointe « la vitesse excessive, l’alcool, les stupéfiants et la distraction au volant » comme principales causes d’accidents.

Les autorités constatent particulièrement une hausse de la mortalité sur autoroutes (+17 décès en mai) et chez les usagers vulnérables, avec 37 cyclistes tués (+12 par rapport à 2025) et 41 piétons décédés (+7). Comme dans d’autres domaines de la santé publique, la prévention reste cruciale pour inverser ces tendances préoccupantes.

Prévention d’entreprise : un maillon défaillant

Malgré l’ampleur des enjeux, la prévention routière en milieu professionnel demeure largement insuffisante. Paradoxalement, 86 % des conducteurs professionnels jugent les actions de prévention utiles, voire indispensables, et 48 % souhaitent être mieux informés des dangers routiers. Concernant spécifiquement les stupéfiants, un conducteur sur deux s’estime mal informé de leurs effets sur la conduite.

Le cadre réglementaire existe pourtant : les addictions constituent des facteurs de risque professionnel qui doivent être intégrés dans le Document unique d’évaluation des risques professionnels. Malheureusement, seulement 46 % des dirigeants de TPE et PME remplissent effectivement ce document, laissant leurs équipes et leur structure juridiquement vulnérables.

AXA Prévention tente de combler ce vide en lançant la plateforme « Mon Entreprise & Moi », qui propose des outils gratuits de prévention routière : autodiagnostic du risque routier, modules e-learning et supports pédagogiques. L’association a également publié un guide spécialisé sur la reconnaissance et la prévention des addictions, élaboré avec le professeur Michel Lejoyeux, psychiatre et addictologue.

Enjeux économiques et responsabilités juridiques

Les implications dépassent largement le cadre de la sécurité routière pour toucher aux fondements de l’organisation économique française. Les conducteurs professionnels constituent l’épine dorsale de nombreux secteurs : transport de marchandises, services à la personne, commerce itinérant, maintenance technique. Leur fragilisation met en péril la continuité de l’activité économique.

Les coûts indirects s’accumulent : arrêts maladie liés au stress et à la fatigue chronique, turnover accéléré dans les métiers de la conduite, augmentation des primes d’assurance automobile professionnelle, risques juridiques majeurs pour les employeurs en cas d’accident, dégradation de l’image des entreprises impliquées dans des sinistres graves.

La responsabilité pénale des dirigeants peut être engagée lorsqu’un salarié cause un accident mortel dans le cadre de ses fonctions, particulièrement si l’entreprise n’a pas mis en place de mesures de prévention adéquates. Les sanctions financières et d’image peuvent s’avérer dramatiques pour les structures concernées.

Vers un changement de paradigme

Face à l’ampleur du phénomène, plusieurs pistes d’amélioration émergent. La généralisation des formations obligatoires aux risques routiers professionnels pourrait constituer un premier levier. Certains pays européens ont déjà instauré des certifications spécifiques pour les conducteurs professionnels, incluant des modules sur la gestion de la fatigue et du stress.

L’évolution technologique offre également des perspectives intéressantes : systèmes de détection de fatigue embarqués, applications de gestion des temps de conduite, outils de planification intelligente des trajets . Toutefois, ces solutions restent marginales et leur déploiement nécessite des investissements importants.

La mortalité routière professionnelle interroge plus largement notre modèle économique basé sur l’urgence permanente et la compression des délais. Repenser l’organisation du travail, intégrer réellement les contraintes de sécurité dans les objectifs commerciaux et sensibiliser les donneurs d’ordre constituent autant de défis majeurs pour les années à venir. Comme dans d’autres secteurs économiques où les entreprises redéfinissent leurs priorités d’investissement, la sécurité routière professionnelle nécessite une approche structurelle.

« Face à ces enjeux, AXA Prévention appelle les entreprises à renforcer leurs actions de prévention auprès de leurs collaborateurs sur la route, en particulier sur les risques liés aux addictions », souligne Éric Lemaire. L’urgence n’est plus à la sensibilisation mais bien à l’action concrète, car chaque jour de retard se traduit potentiellement par de nouvelles victimes sur nos routes.