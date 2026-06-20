Face à la canicule, les Français cèdent de plus en plus à la climatisation

Alors que Météo-France annonce de nouvelles pointes proches de 40 °C sur plusieurs régions ce week-end du 20 et 21 juin 2026, la canicule relance un débat devenu récurrent : la France est-elle en train de rattraper son retard en matière de climatisation ? Les demandes de devis augmentent fortement, les ventes d’équipements s’accélèrent et les projections montrent une progression continue du taux d’équipement. Cependant, cette évolution s’accompagne de nombreuses interrogations concernant l’environnement, la consommation énergétique et l’adaptation durable des logements face au changement climatique.

La canicule accélère l’essor de la climatisation dans les logements

La canicule agit désormais comme un puissant moteur pour le marché de la climatisation. Selon la plateforme Hello Watt, le taux d’équipement atteint aujourd’hui 13,4 % dans les appartements et 28 % dans les maisons individuelles, d’après Les Échos. Dans le même temps, RTE estime que 50 % des logements français pourraient être équipés d’ici 2035 si la dynamique actuelle se poursuit. Ainsi, même si la France reste loin des États-Unis ou du Japon où plus de 90 % des logements disposent d’un système de climatisation, l’écart se réduit progressivement. De plus, la multiplication des épisodes extrêmes pousse de nombreux ménages à envisager cet investissement autrefois considéré comme facultatif.

La canicule influence également directement les comportements d’achat. Durant la dernière semaine de juin 2025, les ventes de ventilateurs ont progressé de 253,9 % tandis que celles des climatiseurs ont bondi de 612,2 %, selon Sud Ouest. Par ailleurs, Grégory Valency, fondateur de Kelkun et dirigeant d’A’Climatis, explique dans Les Échos que « chaque annonce concernant une vague de chaleur génère un effet immédiat ». Toutefois, malgré cette hausse de l’intérêt, les consommateurs prennent davantage le temps de comparer les offres. Les demandes de devis augmentent fortement mais ne se traduisent pas systématiquement par des installations immédiates.

Une réponse à la canicule confrontée à des contraintes économiques et écologiques

Si la canicule favorise l’adoption de la climatisation, les contraintes économiques demeurent importantes. Selon un sondage OpinionWay réalisé pour France Énergie et cité par Les Échos, 61 % des personnes ne souhaitant pas s’équiper invoquent avant tout des raisons financières. De plus, les prix continuent de progresser. Les professionnels du secteur estiment que les coûts globaux ont augmenté de 8 à 10 % en un an sous l’effet du renchérissement des matières premières, des assurances et des frais de transport. Dès lors, certains ménages se tournent vers des appareils d’entrée de gamme ou reportent leur projet malgré des épisodes de canicule toujours plus fréquents.

Cependant, l’impact environnemental reste l’un des principaux sujets de préoccupation. Une enquête de 2021 mentionnée par Sud Ouest révélait que 58 % des Français préféraient supporter la chaleur plutôt que d’installer un climatiseur afin de préserver l’environnement. De plus, près de la moitié des répondants estimaient que ces équipements devraient être interdits en raison de leur impact écologique. Cette perception s’explique notamment par les émissions indirectes liées à leur fonctionnement ainsi qu’aux fluides frigorigènes utilisés dans les appareils. Selon l’Ademe, un climatiseur individuel consomme en moyenne 304 kWh d’électricité par an, soit plus de trois fois la consommation annuelle moyenne d’un lave-linge. En parallèle, les hydrofluorocarbures présents dans les systèmes de refroidissement possèdent un potentiel de réchauffement compris entre 1 300 et 3 260 fois celui du CO2, selon les données reprises par Sud Ouest.

Face à la canicule, les alternatives et les limites d’un modèle tout-climatisation

L’augmentation du nombre de climatiseurs pose également la question de ses conséquences collectives lors des épisodes de canicule. En effet, les appareils rejettent de la chaleur vers l’extérieur et participent ainsi au phénomène d’îlot de chaleur urbain. Une étude du CNRS et de Météo-France publiée dans l’International Journal of Climatology indique qu’un doublement du parc de climatiseurs à Paris pourrait entraîner une hausse de 2 °C de la température ambiante. Pour Alexandra Lebert, directrice du pôle Action stratégique et recherche du CSTB, citée par Sud Ouest, « le déploiement rapide des climatisations est une stratégie absolument contreproductive au niveau collectif ». Cette analyse alimente les débats sur les limites d’une réponse exclusivement technologique à la canicule.

Face à cette situation, plusieurs solutions complémentaires gagnent en visibilité. Alexandra Lebert souligne également que « la ventilation permet un gain extraordinaire : elle fait chuter de 3 °C la température ressentie dans le logement », selon Sud Ouest. Les brasseurs d’air et les refroidisseurs adiabatiques apparaissent ainsi comme des alternatives moins énergivores. Par ailleurs, les protections solaires demeurent les dispositifs les plus efficaces pour limiter l’entrée de chaleur dans les bâtiments. L’étude RenOptim menée sur 80 logements a montré que 70 % des habitants avaient adapté leurs habitudes pendant les épisodes de canicule en fermant les volets durant la journée ou en ouvrant les fenêtres la nuit. Pourtant, un tiers des occupants n’avaient modifié aucun comportement, ce qui souligne l’importance des gestes de prévention dans l’adaptation aux fortes chaleurs.