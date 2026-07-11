Avis d’imposition juillet 2026 : les 4 lignes à vérifier quand on a un parent en EHPAD

L’avis d’imposition sur les revenus 2025 arrive entre fin juillet et début août 2026, par courriel ou dans la boîte aux lettres. Pour les familles qui financent l’hébergement d’un parent en EHPAD, ce document n’est pas qu’une formalité fiscale : il conditionne le calcul du tarif ASH, de l’APA à domicile, et plusieurs dégrèvements sur la taxe foncière.

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) met les avis à disposition sur l’espace particulier d’impots.gouv.fr à la même période. Les versions papier, elles, n’arrivent qu’en août pour les contribuables qui n’ont pas télédéclaré. En cas de remboursement, le virement tombe généralement entre fin juillet et fin août. À l’inverse, si un solde reste à payer, l’échéance est fixée au 25 septembre.

La case 7CD, une réduction plafonnée à 2 500 euros

Premier point de vigilance : la case 7CD, qui ouvre droit à une réduction d’impôt de 25 % sur les frais d’hébergement et de dépendance en EHPAD, confirme le blog Cap Retraite. Le plafond est fixé à 10 000 euros par personne et par an, soit une réduction maximale de 2 500 euros par personne hébergée.

Cette case s’applique au déclarant 1, généralement le résident lui-même ; la case 7CE concerne le conjoint hébergé, déclarant 2. Un point mérite d’être souligné : si les enfants paient les frais à la place de leur parent, c’est bien ce dernier qui doit inscrire le montant sur sa propre déclaration, à condition d’être toujours imposable.

La réduction couvre le loyer, la restauration, la blanchisserie, ainsi que les frais liés à la dépendance (classement GIR 1 à 4), déduction faite des aides déjà perçues (APA, ASH, aide au logement). Elle ne couvre en revanche ni les frais médicaux pris en charge par l’Assurance maladie, ni le forfait soins de l’établissement, ni les dépenses personnelles comme les vêtements ou le coiffeur.

Point important pour 2026 : la réduction reste une réduction d’impôt, pas un crédit. La transformation en crédit d’impôt universel, un temps envisagée, a été écartée du budget 2026 lors des arbitrages parlementaires. Conséquence directe : un parent non imposable ne touche rien, même s’il paie plusieurs milliers d’euros de frais d’hébergement chaque mois.

L’avance de 60 % versée le 15 janvier 2026 prend en compte la réduction EHPAD déclarée au printemps 2025. Là encore, l’avance ne peut jamais dépasser le montant d’impôt dû.

Trois autres lignes à ne pas manquer

Au-delà de la case 7CD, trois autres éléments de l’avis méritent d’être passés au crible.

L’abattement pour personne âgée ou invalide s’applique automatiquement aux contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 2025, ou aux titulaires d’une carte mobilité inclusion mention invalidité. Il s’élève à 2 796 euros par personne jusqu’à 17 510 euros de revenu net global, puis à 1 398 euros entre 17 511 et 28 170 euros, et tombe à zéro au-delà.

Le montant est doublé si les deux conjoints remplissent les conditions. Une erreur reste possible si l’âge n’a pas été correctement enregistré, notamment après un veuvage récent.

Le taux de CSG appliqué aux pensions de retraite dépend du revenu fiscal de référence (RFR) de l’année N-2. Pour 2026, c’est donc le RFR 2024 qui fixe le taux : exonération sous 13 048 euros, 3,8 % jusqu’à 17 057 euros, 6,6 % jusqu’à 26 480 euros, 8,3 % au-delà.

Si un parent vient d’entrer en EHPAD et que ses revenus ont chuté (vente de la résidence principale, arrêt de revenus locatifs), il ne pourra changer de tranche qu’en 2027. Une modulation reste toutefois possible auprès de la CARSAT en cas de baisse de plus de 30 %.

Enfin, la taxe foncière. L’avis 2026 arrive fin août pour les non-mensualisés, mi-septembre pour les autres. Les propriétaires de plus de 75 ans au 1er janvier 2026, avec un RFR 2024 inférieur à 12 679 euros pour une part, bénéficient d’une exonération totale sur leur résidence principale, sans aucune démarche.

Entre 65 et 74 ans, sous le même plafond de ressources, le dégrèvement forfaitaire est de 100 euros. Cas fréquent chez les familles concernées : si le parent entré en EHPAD garde sa maison vide, ni louée ni vendue, elle conserve son statut de résidence principale et l’exonération s’applique toujours.

Deux ans pour contester une erreur

En cas d’anomalie, le délai de réclamation court sur deux ans à compter du 31 décembre de l’année d’imposition. Trois voies existent : la réclamation en ligne via la messagerie sécurisée d’impots.gouv.fr, le courrier recommandé au centre des finances publiques dont dépend le parent, ou le rendez-vous au guichet dans les centres dédiés aux particuliers, ouverts toute l’année.

Quelques cas particuliers reviennent souvent. Les frais d’EHPAD d’un parent ne sont jamais déductibles des impôts des enfants, la réduction s’appliquant uniquement à la déclaration du parent hébergé. Ceux-ci peuvent en revanche déduire une pension alimentaire s’ils justifient d’une aide régulière versée à un parent dans le besoin.

En accueil temporaire, la case 7CD reste utilisable, mais à deux conditions : le séjour doit dépasser 30 jours dans l’année et l’établissement doit être conventionné EHPAD. La facture doit alors mentionner clairement les frais d’hébergement et de dépendance.