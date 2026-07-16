Pourquoi manger sain devient inaccessible à un tiers de la population mondiale ?

Pendant que les géants de l’agroalimentaire publient des résultats record, 2,69 milliards d’êtres humains ne peuvent plus s’offrir une alimentation saine. Un tiers de la population mondiale se trouve ainsi privé d’accès aux nutriments essentiels, non par manque de production, mais par une flambée des prix qui révèle les failles structurelles des chaînes alimentaires mondiales. Selon le rapport 2026 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le coût d’une alimentation saine a bondi de 25% en cinq ans, atteignant 4,28 dollars par jour et par personne. Une hausse qui transforme la nutrition en privilège.

Un tiers de l’humanité privé d’alimentation saine : l’inégalité qui tue

2,69 milliards de personnes exclues : qui sont les oubliés ?

Les chiffres publiés par la FAO le 15 juillet 2026 dessinent une géographie implacable de l’exclusion nutritionnelle. Près d’une personne sur trois dans le monde ne peut désormais accéder à une alimentation équilibrée comprenant fruits, légumes, protéines animales et légumineuses. Maximo Torero Cullen, chef économiste de la FAO, le formule sans détour : « Le défi n’est pas de produire suffisamment de calories mais de rendre les aliments riches en nutriments plus abordables. » Les populations les plus touchées se concentrent en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et, de manière plus surprenante, dans certaines régions d’Amérique latine pourtant exportatrices de denrées agricoles. Les ménages à faibles revenus consacrent déjà plus de 60% de leur budget à l’alimentation, rendant l’accès aux produits nutritifs structurellement impossible.

Géographie de la faim : les régions sacrifiées

L’Amérique latine et les Caraïbes affichent paradoxalement le coût d’une alimentation saine le plus élevé au monde, révélant une contradiction majeure : des territoires agricoles riches où la population locale ne peut se nourrir correctement. L’Afrique subsaharienne compte le plus grand nombre de personnes exclues en valeur absolue, avec des taux d’inaccessibilité dépassant 70% dans certains pays. En Asie, malgré une croissance économique soutenue, les inégalités urbain-rural creusent l’écart : les mégapoles concentrent l’offre alimentaire diversifiée tandis que les zones rurales subissent une double peine, produisant sans pouvoir consommer. Les situations de crise humanitaire aggravent encore ces disparités structurelles.

Les chaînes alimentaires : où se creusent les inégalités

70-75% des coûts après la ferme : l’exploitation du système

Le rapport de la FAO pointe une réalité méconnue : entre 70 et 75% du coût d’une alimentation saine se génère après que les produits ont quitté l’exploitation agricole. Les producteurs, souvent rémunérés à des prix dérisoires, ne captent qu’un quart de la valeur finale. Maximo Torero Cullen souligne que « 70 à 75% du coût d’une alimentation saine est généré après que les aliments ont quitté la ferme », mettant en lumière les marges prélevées par les intermédiaires. Les produits d’origine animale représentent près de 30% du coût total d’une alimentation équilibrée, tandis que les fruits et légumes en constituent 16%. À l’inverse, les céréales et légumineuses de base ne pèsent que 13%, confirmant que l’inaccessibilité touche précisément les aliments les plus nutritifs.

Qui profite ? Transport, distribution, marges intermédiaires

Les acteurs de la logistique, de la transformation et de la grande distribution captent l’essentiel de la valeur ajoutée. Les infrastructures de stockage défaillantes, les réseaux de transport inefficaces et les chaînes du froid inexistantes dans de nombreux pays en développement gonflent artificiellement les prix. Les centrales d’achat des grandes enseignes imposent leurs conditions aux producteurs tout en maintenant des marges élevées pour les consommateurs. Les normes d’emballage, de traçabilité et de certification, bien que nécessaires, alourdissent les coûts sans bénéficier aux maillons faibles de la chaîne. Le système favorise ainsi les acteurs disposant de capacités financières et logistiques importantes, au détriment des circuits courts et des marchés locaux qui pourraient offrir des alternatives plus abordables.

L’Amérique latine et les Caraïbes : victimes des modèles d’exportation

Produire pour l’export, se priver chez soi

Le paradoxe latino-américain illustre les dérives d’un modèle économique tourné vers l’exportation. Des pays comme le Brésil, l’Argentine ou le Chili figurent parmi les premiers exportateurs mondiaux de soja, de viande bovine, de fruits ou de vin, mais leurs populations locales peinent à accéder à une alimentation diversifiée. Les terres les plus fertiles, les investissements en irrigation et les subventions publiques bénéficient prioritairement aux cultures d’exportation à forte valeur ajoutée. Les marchés intérieurs, délaissés, dépendent d’importations coûteuses pour les produits de base. Les petits producteurs, incapables de répondre aux exigences des filières d’exportation, se retrouvent marginalisés, vendant leurs récoltes à bas prix sur des marchés locaux saturés.

Dépendance alimentaire et domination économique

La spécialisation agricole imposée par les marchés internationaux crée une vulnérabilité systémique. Les pays caribéens, historiquement tournés vers la monoculture sucrière puis touristique, importent désormais plus de 80% de leur alimentation à des prix prohibitifs. Les accords commerciaux favorisent les flux Nord-Sud et Sud-Nord, mais négligent les échanges régionaux qui pourraient renforcer la résilience alimentaire. Les fluctuations des devises amplifient l’instabilité : quand le dollar s’apprécie, les importations alimentaires deviennent inabordables pour les monnaies locales. Les institutions financières internationales encouragent encore ce modèle en conditionnant leurs prêts au développement des filières exportatrices, perpétuant la dépendance.

Responsabilité corporative : les entreprises alimentaires doivent agir

Production locale et circuits courts : les solutions oubliées

La FAO démontre que la production locale pourrait réduire le coût d’une alimentation saine de 34% à l’échelle mondiale et de près de 80% en Afrique. Ces chiffres invalident l’argument selon lequel la mondialisation alimentaire serait la seule voie efficace. Les circuits courts suppriment les intermédiaires parasites, réduisent les coûts de transport et de stockage, et permettent aux producteurs de capter une part équitable de la valeur. Les marchés de producteurs, les coopératives agricoles et les systèmes de paniers solidaires prouvent leur viabilité partout où ils sont soutenus. Pourtant, les multinationales de l’agroalimentaire et de la distribution continuent de privilégier les chaînes longues qui maximisent leurs profits. Les recommandations nutritionnelles restent lettre morte tant que l’accès économique n’est pas garanti.