George Clooney et sa famille évacués de leur villa du Var, menacée par un incendie

George Clooney, son épouse Amal et leurs jumeaux de neuf ans, Alexander et Ella, ont dû quitter leur résidence principale dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juillet 2026. Un incendie s’était déclaré dans l’après-midi au sud-est de Brignoles, dans le Var, où la famille vit depuis quatre ans.

Le feu a parcouru 130 hectares. Au total, 600 personnes ont été évacuées de la zone touchée par le sinistre, selon les sapeurs-pompiers et la préfecture, qui ont annoncé l’avoir maîtrisé dans la nuit. La version relayée par Nice Matin nuance toutefois ce récit : selon ce média, la famille Clooney n’aurait pas été formellement contrainte de partir, son domaine ne se trouvant pas dans le périmètre officiel des évacuations.

Quatre pompiers blessés, dix kilomètres de lisière encore à traiter

Jeudi matin, 270 sapeurs-pompiers restaient mobilisés sur le terrain, appuyés par quatre hélicoptères bombardiers d’eau et un hélicoptère de commandement. Le feu ne progresse plus, mais il subsiste des brûlots, a précisé un porte-parole des sapeurs-pompiers à l’AFP, ajoutant qu’il restait « 10 km de lisière à traiter ». Quatre pompiers ont été blessés depuis mercredi après-midi en luttant contre les flammes.

Cet incendie s’ajoute à une série qui frappe la France depuis le début de l’été 2026 : la forêt de Fontainebleau, la Corse et surtout la Gironde, où des hectares sont partis en fumée, ont déjà été touchées.

Une lettre promettant de reconstruire Brignoles

Dans une lettre adressée à Didier Brémond, le maire de Brignoles, et consultée par plusieurs médias dont BFMTV et People, George et Amal Clooney disent ignorer si leur maison survivra. « Cher Didier, à ce stade, nous ne savons pas si notre belle maison survivra à ce terrible moment. Nous aimons Brignoles et nos amis qui y vivent », écrivent-ils.

Le couple insiste sur deux points dans ce même courrier : la sécurité des habitants d’abord, puis son engagement envers la commune. « Amal et moi sommes déterminés à faire en sorte que, quoi qu’il arrive à notre village, nous restions pleinement intégrés à cette communauté et que nous contribuions à sa reconstruction », promettent-ils.

Le couple a fait de la villa du domaine de Canadel sa résidence principale depuis 2025. Acheté par George Clooney au début des années 2000, ce domaine varois abrite aussi les jumeaux du couple, scolarisés à Brignoles. Toute la famille a obtenu la nationalité française en décembre, après son installation définitive dans la commune. Le couple possède par ailleurs d’autres propriétés, notamment à Côme, en Italie.