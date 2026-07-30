263 interpellations pour feux de forêt en France depuis le début de la saison : les gendarmes révèlent le profil type des incendiaires

92 mineurs parmi les incendiaires interpellés cette saison. Pendant que la Gironde revit son pire cauchemar depuis 1949, la justice promet des peines sévères. Qui sont-ils, et que risquent-ils vraiment ?

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Nicolas Jean
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263 interpellations pour feux de forêt en France depuis le début de la saison : les gendarmes révèlent le profil type des incendiaires
263 interpellations pour feux de forêt en France depuis le début de la saison : les gendarmes révèlent le profil type des incendiaires © Social Mag
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Au moins 263 interpellations pour des feux de forêt ont été recensées en France depuis le début de la saison, a indiqué une source ministérielle à BFMTV mercredi 29 juillet 2026. Parmi ces personnes appréhendées, 92 sont mineures.

Les dernières interpellations en date se sont produites dans le Morbihan. Deux personnes y sont soupçonnées d’incendies volontaires, l’une à Vannes, l’autre à Larmor-Plage.

Un décompte lancé depuis le 28 juin

Le gouvernement retient le 28 juin 2026 comme point de départ de la saison des feux dans le pays. Depuis cette date, les enquêtes ouvertes après des départs de feu ont donc conduit à 263 interpellations, un chiffre communiqué sans détail sur la répartition entre incendies volontaires et involontaires.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, avait annoncé la couleur dès lundi 27 juillet, dans une publication sur le réseau social X : « Les forces de sécurité sont pleinement mobilisées pour identifier les incendiaires. Ils seront retrouvés, interpellés et répondront de leurs actes devant la justice. »

Il n’a pas mâché ses mots sur la nature de certains sinistres, affirmant que tous ces feux n’étaient pas des accidents et que certains étaient allumés délibérément, ce qui constitue un crime.

Le Premier ministre a aussi appelé à des gestes de prévention simples, plaidant pour reporter un chantier, débroussailler son terrain ou éviter de fumer près de la végétation, des habitudes qui, selon lui, « sauvent des forêts, des maisons et des vies ».

Ce que risquent les auteurs

Le Code pénal distingue plusieurs niveaux de sanctions selon l’intention et les conséquences. Un incendie déclenché sans intention expose son auteur à jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende. Si des blessures avec une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en résultent, la peine grimpe à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende.

Pour un incendie volontaire, la sanction peut atteindre trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. Et si le feu volontaire a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, l’auteur encourt jusqu’à dix ans de prison et 150 000 euros d’amende.

Près de 92 000 hectares ont brûlé sur l’ensemble du territoire français depuis janvier 2026, un chiffre qui bat déjà le record de surfaces incendiées en France en 20 ans de mesures satellites, selon le système européen de surveillance des incendies Effis.

En Gironde, le retour des fortes chaleurs mercredi 29 juillet a relancé le mégafeu qualifié de plus gros feu de forêt à frapper la France depuis 1949, avec des reprises de flammes sur des hectares déjà brûlés. Un rafraîchissement des températures était attendu jeudi 30 juillet dans le département.

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