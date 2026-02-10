Vous avez fait le service militaire ? Ce droit retraite méconnu peut tout changer

Le passage à la retraite demande une préparation minutieuse. Parmi les points à vérifier, la validation des trimestres compte beaucoup pour obtenir une pension correcte. Si vous avez fait du service militaire, il existe une possibilité souvent méconnue pour optimiser vos droits : jusqu’à cinq trimestres peuvent être validés pour le régime général de la Sécurité sociale sans cotisation. Vérifier votre relevé de carrière peut vous éviter des erreurs coûteuses et vous assurer de bénéficier de tous vos droits à la retraite.

Comment fonctionnent les trimestres liés au service militaire

Les trimestres liés au service militaire sont intégrés au régime général de la Sécurité sociale et considérés comme des trimestres « assimilés », selon des règles de validation spécifiques. Autrement dit, ils entrent dans la durée d’assurance requise sans qu’il y ait de paiement de cotisations.

Concrètement, chaque tranche de 90 jours de service permet de valider un trimestre, confirme le magazine Pleine Vie. Attention : le nombre maximal de trimestres validés ne peut pas dépasser quatre par année civile. Cependant, une subtilité de calendrier peut permettre la validation de jusqu’à cinq trimestres si le service couvre deux années civiles successives.

Les chiffres et durées à connaître

La durée du service militaire a évolué au fil du temps. Les baby-boomers ont souvent fait 12 mois de service, ce qui leur permettait de valider jusqu’à cinq trimestres.

Au début des années 1990, la durée a été ramenée à 10 mois, ce qui donne généralement trois ou quatre trimestres validés selon les dates précises du service. Après 1997, le service militaire obligatoire a été suspendu.

Un ancien appelé ayant effectué environ 10 mois de service peut donc valider environ trois trimestres pleins, parfois un quatrième selon les dates exactes de son engagement.

Ce que ça change pour votre retraite

Les trimestres assimilés ont un rôle important dans la préparation de la retraite. Depuis la réforme de 2023, ces trimestres sont pris en compte intégralement dans la durée d’assurance requise, qui peut aller jusqu’à 172 trimestres selon votre année de naissance.

Ils peuvent aussi permettre un départ anticipé ou éviter une décote, surtout si vous êtes proche du taux plein. Dans le cadre d’une carrière longue, jusqu’à quatre trimestres de service national peuvent être considérés comme cotisés, ce qui peut réduire l’âge de départ à la retraite.

Conditions, vérifications et démarches à suivre

Pour que ces périodes soient prises en compte, elles doivent figurer sur votre relevé de carrière. Si elles manquent, une régularisation est possible, parfois plusieurs années après votre service.

Il faudra souvent fournir des justificatifs officiels comme votre livret militaire ou votre état signalétique et des services. Ces documents peuvent être obtenus auprès du Centre des archives du personnel militaire de Pau ou d’autres services d’archives compétents.

La régularisation se fait en transmettant ces justificatifs à votre caisse de retraite. Un conseiller retraite peut vous accompagner dans les démarches administratives pour que votre relevé de carrière reflète bien votre service militaire et optimise vos droits.

En théorie, l’administration militaire transmet automatiquement ces informations aux caisses de retraite, mais des oublis peuvent arriver. Si vous constatez un manque sur votre relevé, rapprochez-vous de votre caisse, qui pourra vous aider à régulariser la situation en coopération avec l’administration militaire.