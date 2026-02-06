Le service militaire enfin reconnu pour partir plus tôt à la retraite… mais ce détail peut tout faire capoter

En 2026, votre service militaire pourrait booster votre retraite, mais attention aux conditions strictes !

Anthony Jacquot
Publié le
Lecture : 2 min
En 2026, un changement majeur pour les futurs retraités français entre en jeu avec l’application de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, l’âge légal de départ à la retraite sera progressivement relevé à 64 ans. Le service militaire pourrait désormais être pris en compte pour le calcul de la retraite, mais seulement sous des conditions bien précises. Cette évolution concerne autant les personnes proches de la retraite que les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. Elle soulève beaucoup de questions, notamment pour les baby-boomers et la génération X, en particulier pour celles et ceux qui ont effectué leur service national avant la réforme de 1992.

Ce qui change et comment ça marche

À partir de 2026, le service national volontaire remplace le Service national universel. Le ministère des Armées, via Service-Public.fr, présente ce dispositif comme exclusivement militaire. Il s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans.

Ce service est prévu entre septembre et novembre 2026. Il dure 10 mois : 1 mois de formation puis 9 mois en unité. Les participants toucheront une solde minimale de 800 € brut par mois. L’hébergement et l’alimentation sont pris en charge intégralement. Le service pourra aussi être compté comme une année de césure sur la plateforme Parcoursup.

La conversion de ce service en trimestres de retraite sera précisée par des décrets à venir, d’où l’importance de conserver toutes les pièces justificatives d’incorporation.

Le service national et ce que ça change pour la retraite

Pour prétendre à un départ avant 64 ans, il faut remplir des critères précis. En règle générale, il est nécessaire d’avoir validé un certain nombre de trimestres avant des âges déterminés (avant 16, 18, 20 ou 21 ans, selon l’année de naissance). Concrètement, il faut avoir 4 ou 5 trimestres validés avant la fin de l’année correspondant à l’âge d’entrée dans la vie active, explique le magazine Pleine Vie.

Dans ce cadre, le service national peut permettre d’obtenir des trimestres dits « réputés cotisés », à condition de respecter le plafond de 4 trimestres, ce qui peut faciliter une retraite anticipée.

Un exemple parlant : un lecteur proche de ses 61 ans a découvert sur son relevé de carrière des trimestres « Service national » non pris en compte. Ces trimestres oubliés pourraient avancer son départ d’environ un an, ce qui illustre l’intérêt de vérifier et d’actualiser son relevé de carrière.

