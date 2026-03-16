Antarctique : pourquoi certaines régions perdent leur glace plus vite

Plusieurs équipes scientifiques ont publié, le 2 mars 2026, une analyse inédite de l’antarctique fondée sur trois décennies d’observations satellites. L’étude, menée notamment par l’Université de Californie à Irvine et publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, montre que l’antarctique a perdu 12 820 km² de glace ancrée au substrat rocheux entre 1996 et 2025, soit près de 5 000 miles carrés. Cette transformation s’inscrit dans le contexte global du changement climatique, mais elle révèle surtout une évolution contrastée du continent glacé.

Une perte de glace spectaculaire mais très localisée

Depuis la fin du XXe siècle, l’antarctique connaît des transformations mesurables à grande échelle. Les chercheurs ont suivi l’évolution de la ligne d’échouage, la frontière où la glace continentale quitte la roche et commence à flotter sur l’océan. Ce point charnière constitue l’un des indicateurs les plus sensibles du changement climatique et de la stabilité des calottes glaciaires. Selon l’analyse basée sur des données radar satellitaires, l’antarctique a perdu 12 820 km² de glace ancrée au sol entre 1996 et 2025, soit environ 442 km² par an, d’après l’étude citée. Cette surface équivaut approximativement à dix fois la taille de la métropole de Los Angeles. L’étude repose sur une compilation massive d’observations satellites internationales. Les scientifiques ont notamment utilisé les missions européennes ERS-1/2 et Sentinel-1, les satellites canadiens RADARSAT, ainsi que des instruments japonais, italiens, allemands et argentins, explique la plateforme scientifique EurekAlert.

Grâce à ces radars capables de mesurer les mouvements verticaux de la glace sous l’effet des marées, les chercheurs ont pu distinguer la glace flottante de la glace solidement fixée au socle rocheux. Eric Rignot, professeur de sciences du système terrestre à l’Université de Californie à Irvine et auteur principal de l’étude, souligne l’importance de cet indicateur : « La ligne d’échouage est l’endroit où la glace continentale rencontre l’océan, et mesurer le déplacement des lignes d’échouage à l’aide de radars à synthèse d’ouverture embarqués sur satellite est notre référence absolue pour documenter la stabilité des calottes glaciaires », explique-t-il dans un communiqué publié par EurekAlert le 2 mars 2026. La position de cette frontière entre glace terrestre et glace flottante permet de comprendre si l’antarctique perd réellement du terrain face à l’océan. Et dans plusieurs régions sensibles, le recul observé est particulièrement marqué.

Antarctique : des “points faibles” accélèrent la transformation

Si l’antarctique dans son ensemble recule, la transformation reste très inégale selon les régions. Les pertes de glace se concentrent surtout en Antarctique occidental, notamment dans les secteurs de la mer d’Amundsen et du glacier Getz. Dans ces zones, certaines langues glaciaires ont reculé de manière spectaculaire. Le glacier Pine Island a ainsi reculé d’environ 33 kilomètres, tandis que le glacier Thwaites s’est retiré de 26 kilomètres. Le glacier Smith présente même un retrait exceptionnel de 42 kilomètres. Ce phénomène s’explique en grande partie par la circulation de l’eau océanique sous les plateformes glaciaires. Lorsque de l’eau relativement chaude atteint la base de la glace, elle la fragilise par en dessous et accélère son détachement.

Eric Rignot résume cette dynamique de manière imagée : « Là où les vents poussent de l’eau océanique chaude jusqu’aux glaciers, c’est là que nous observons les grandes blessures de l’Antarctique », explique le chercheur dans le communiqué publié par EurekAlert. Cependant, cette situation ne concerne pas tout le continent. Dans certaines régions de l’antarctique oriental, les lignes d’échouage ont très peu bougé depuis les années 1990. De vastes plateformes glaciaires majeures, comme celles de Ross ou de Filchner-Ronne, restent largement stables.

Un continent à deux vitesses

L’un des résultats les plus marquants de cette étude réside précisément dans cette coexistence entre stabilité et recul. Malgré la perte totale de 12 820 km² de glace ancrée, 77 % de la côte antarctique n’a montré aucun déplacement détectable de la ligne d’échouage depuis 1996, selon les données rapportées par l’Agence spatiale européenne le 3 mars 2026. Cette stabilité relative rappelle que l’antarctique est un système climatique extrêmement complexe. Certaines régions restent protégées par la topographie sous-glaciaire ou par des courants océaniques plus froids, tandis que d’autres zones subissent directement l’influence du changement climatique. Les scientifiques estiment donc que la situation actuelle constitue un indicateur crucial pour l’avenir. La ligne d’échouage représente en effet le point à partir duquel la glace continentale peut contribuer directement à l’élévation du niveau des mers. Eric Rignot souligne l’importance de ces nouvelles cartes glaciaires : « Nous savons depuis 30 ans que c’est d’une importance cruciale, mais c’est la première fois que nous l’avons cartographié de manière complète à l’échelle de toute l’Antarctique sur une période aussi longue », explique-t-il dans le communiqué.

Grâce à cette cartographie globale, les chercheurs disposent désormais d’une référence précise pour mesurer l’évolution future du continent. Les modèles climatiques pourront ainsi mieux anticiper les conséquences du changement climatique sur la stabilité de l’antarctique et sur la montée du niveau des océans. Pour les climatologues, ce bilan à long terme montre que l’antarctique ne bascule pas encore dans un effondrement généralisé. Mais il confirme l’existence de zones particulièrement vulnérables qui pourraient accélérer la perte de glace au cours des prochaines décennies.