Le dérèglement climatique chamboule la reproduction des animaux

Une reproduction accélérée chez de nombreuses espèces

Depuis plusieurs décennies, les scientifiques observent une modification tangible du calendrier biologique des animaux, notamment au niveau de la reproduction. Le réchauffement climatique, en agissant sur les températures, influence les signaux environnementaux qui déclenchent les cycles de reproduction. Ainsi, selon une synthèse récente publiée par RTS le 8 février 2026, « le réchauffement climatique affecte aussi les animaux et leur cycle de vie. Chez certaines espèces, la reproduction est avancée ou s’intensifie ». Cette tendance, déjà bien documentée chez certains oiseaux européens, s’étend désormais à une diversité croissante d’espèces. Des chercheurs de l’Université d’Oxford ont documenté ce phénomène chez trois espèces de manchots antarctiques. Dans une étude publiée le 20 janvier 2026, ils révèlent que les manchots Adélie, Chinstrap et Gentoo ont vu leur période de reproduction avancer de manière marquée au cours des dix dernières années.

Chez les Gentoo notamment, l’avance atteint 13 jours par décennie en moyenne, et peut aller jusqu’à 24 jours dans certaines colonies, selon les données de l’étude universitaire. Ce décalage s’explique par une hausse locale des températures, mesurée à 0,3 °C par an, soit quatre fois plus que la moyenne de l’Antarctique. Ce contexte provoque des bouleversements qui favorisent les espèces les plus adaptables. Le Dr Ignacio Juarez Martínez, biologiste à Oxford, précise ainsi : « Nos résultats indiquent qu’il y aura probablement des “gagnants et des perdants du changement climatique” parmi ces espèces de manchots […] Les Gentoos seront vraisemblablement favorisés aux dépens des Adélies. »

Les espèces les plus vulnérables sont menacées

Tous les animaux ne réagissent pas de la même manière à l’élévation des températures. Les espèces dites spécialistes, très dépendantes d’un type d’habitat ou de nourriture, sont particulièrement fragilisées. C’est le cas du manchot Adélie, dépendant des glaces et du krill, dont les conditions de survie sont menacées par la fonte rapide de la banquise. Mais les impacts du réchauffement climatique ne se limitent pas aux zones polaires. Dans les mers tropicales, les tortues marines subissent une autre forme d’influence : la température du sable, qui détermine le sexe des embryons, est de plus en plus élevée. Résultat : une féminisation marquée des juvéniles, qui déséquilibre le ratio mâle/femelle au sein des populations.

Selon le WWF, « l’accroissement prévu des températures risque de faire évoluer sensiblement le rapport des sexes des juvéniles en faveur des femelles ». À long terme, cette surreprésentation féminine pourrait compromettre la reproduction naturelle des tortues et réduire leur résilience face aux autres pressions anthropiques comme la pollution ou la pêche industrielle. Ces changements, aussi subtils soient-ils, peuvent entraîner des effets en cascade sur la survie des animaux : œufs pondus trop tôt, synchronisation rompue avec l’abondance alimentaire, ou conditions climatiques défavorables aux petits. Certains oiseaux, par exemple, avancent leur ponte, mais les insectes nécessaires à l’alimentation des oisillons n’ont pas encore émergé, créant un déséquilibre entre l’offre alimentaire et les besoins énergétiques des jeunes.

Adaptation ou disparition : une course contre la montre

Les stratégies d’adaptation varient selon les espèces. Les animaux à cycle court ou à comportement flexible parviennent parfois à ajuster leur rythme biologique. Le manchot Gentoo en est un exemple frappant : omnivore et peu dépendant de la glace, il s’adapte plus aisément aux nouvelles conditions. À l’inverse, les espèces à cycle long, à reproduction tardive ou spécialisées dans leur habitat ont plus de mal à suivre la cadence imposée par le climat. Cette réalité, documentée dans l’étude de l’Université d’Oxford, soulève une inquiétude majeure pour les biologistes : l’adaptation spontanée est rarement suffisante pour compenser des modifications aussi rapides. « Plus précisément, les conditions de plus en plus subpolaires de la péninsule Antarctique favorisent probablement les espèces généralistes comme les Gentoos aux dépens des spécialistes polaires […] » affirme Dr Ignacio Juarez Martínez, insistant sur la sélection naturelle accélérée qui pourrait aboutir à des extinctions locales. Par ailleurs, certaines espèces semblent développer des cycles de reproduction plus fréquents, voire supplémentaires, comme c’est le cas de certaines espèces d’insectes en milieu tempéré.

Toutefois, ce surcroît de reproduction ne signifie pas nécessairement un succès adaptatif : les jeunes issus de ces portées additionnelles naissent parfois dans des conditions moins favorables, avec un taux de survie réduit. Une reproduction intensifiée ne protège donc pas automatiquement de l’impact global du réchauffement climatique. À mesure que la température globale augmente, les chercheurs s’attendent à une intensification de ces effets. Les prévisions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) indiquent un réchauffement global pouvant atteindre 2,7 °C d’ici 2100, si les engagements actuels des États sont respectés. Dans ce contexte, les perturbations du cycle de vie des animaux devraient s’aggraver, affectant non seulement les espèces emblématiques, mais aussi des chaînes alimentaires entières.