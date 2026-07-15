Ebola en RDC : les invisibles de l’épidémie, ces milliers de morts que les chiffres officiels ne comptent pas

Entre 3 852 et 7 704 cas réels contre 1 926 officiellement confirmés : l’alerte lancée par l’OMS le 14 juillet 2026 révèle l’existence d’une épidémie d’Ebola fantôme en République démocratique du Congo. Derrière ces écarts vertigineux se cachent des milliers de morts en communauté, loin des établissements de santé, dont les noms et les histoires restent invisibles aux statistiques. Chikwe Ihekweazu, directeur du programme de gestion des situations d’urgence sanitaire à l’OMS, confirme : « D’après nos projections, on estime que l’ampleur de l’épidémie représente au moins deux à quatre fois le nombre de cas recensés. » Le bilan officiel affiché, 702 décès et 1 926 cas confirmés, ne capture qu’une fraction de la réalité sanitaire congolaise.

Les invisibles de l’épidémie : pourquoi 2 à 4 fois plus de morts que prévu

Les chiffres gouvernementaux congolais masquent une tragédie silencieuse. Si l’on applique le multiplicateur de l’OMS, l’épidémie aurait déjà provoqué entre 1 404 et 2 808 décès réels, soit jusqu’à quatre fois le bilan officiel. L’organisation internationale qualifie cette flambée de troisième plus importante épidémie d’Ebola jamais enregistrée, mais surtout de celle connaissant la progression mensuelle la plus rapide de l’histoire. Deux mois après sa déclaration en Ituri, province du nord-est frontalière du Soudan du Sud et de l’Ouganda, le virus s’est propagé à quatre provinces supplémentaires : Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo et Haut-Uélé. Vingt cas ont même franchi la frontière ougandaise.

Décès en communauté : quand l’établissement de santé est inatteignable

« Bon nombre des nouveaux cas signalés concernent des personnes décédées au sein de leur communauté, sans jamais avoir atteint un établissement de santé ni reçu de soins », explique Chikwe Ihekweazu. La sous-estimation massive provient directement de ces décès non comptabilisés. Les malades expirent chez eux, dans des villages reculés, parfois à plusieurs heures de marche du centre de santé le plus proche. Leurs corps ne rejoignent jamais les registres officiels. Leurs contacts ne sont pas tracés. La chaîne de transmission continue, alimentée par des cérémonies funéraires traditionnelles impliquant des contacts rapprochés avec les défunts. Plus de 90% des cas demeurent concentrés en Ituri, épicentre initial de l’épidémie, où les infrastructures sanitaires restent dramatiquement insuffisantes.

Fractures géographiques et infrastructurelles en Ituri et provinces étendues

L’Ituri compte parmi les territoires les plus délaissés de la RDC. Les routes praticables y sont rares, les hôpitaux dispersés, les moyens diagnostiques quasi inexistants jusqu’à récemment. L’OMS reconnaît des progrès : les installations de laboratoire sont passées de 1 à 14, permettant d’accélérer la confirmation des cas. La capacité de traitement atteint désormais 700 lits. Le suivi des contacts touche 80% des personnes exposées. Pourtant, l’épidémie continue de devancer les efforts de riposte malgré ces avancées. La géographie hostile, les zones de conflit endémiques et l’extension rapide à cinq provinces créent un terrain propice aux angles morts de la surveillance.

Obstacles structurels à l’accès aux soins

Distance, pauvreté et défiance envers les structures sanitaires

Trois barrières majeures empêchent les Congolais d’atteindre les soins. La distance physique d’abord : dans des régions où les routes disparaissent à la saison des pluies, rejoindre un hôpital peut nécessiter une journée de marche. La pauvreté ensuite : même lorsque les soins sont théoriquement gratuits, les coûts indirects (transport, hébergement d’un accompagnant, perte de revenus) restent prohibitifs pour des familles vivant avec moins de deux dollars par jour. La défiance enfin : les rumeurs circulent sur les traitements, les précédentes épidémies ont laissé des cicatrices, et certaines communautés préfèrent les soins traditionnels aux protocoles médicaux perçus comme imposés de l’extérieur. L’épidémie actuelle s’inscrit dans un contexte de fragilité sanitaire chronique, où la confiance envers les institutions publiques reste fragile.

Rôle des ONG et partenaires locaux : Alima, INRB et mobilisation communautaire

Face aux défaillances structurelles, les organisations non gouvernementales occupent le terrain. Alima, ONG médicale internationale, collabore avec l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) de Kinshasa et l’agence française ANRS MIE pour préparer un essai clinique de prophylaxie post-exposition à base d’obeldesivir. L’objectif : protéger les contacts des malades avant qu’ils ne développent la maladie. Deux traitements sont déjà testés sur place pour soigner les personnes infectées. Au-delà des protocoles médicaux, ces acteurs travaillent avec les leaders communautaires pour restaurer la confiance. Ils forment des relais locaux, adaptent les messages de prévention aux réalités culturelles, et tentent de combler le fossé entre savoirs biomédicaux et pratiques traditionnelles. Sans cette médiation, les chiffres resteront invisibles.

Responsabilité sociétale et éthique de la riposte

Équité dans l’accès aux essais thérapeutiques et prophylaxies

La disponibilité de 700 lits de traitement soulève une question éthique : qui y accède réellement ? Les essais cliniques en préparation promettent des avancées, mais leur déploiement doit garantir une distribution équitable. Les populations rurales, déjà marginalisées dans l’accès aux soins de base, risquent d’être exclues des innovations thérapeutiques si les protocoles privilégient les zones urbaines ou les centres facilement accessibles. L’OMS insiste sur la nécessité d’une approche inclusive, mais les défis logistiques restent immenses. Transporter des traitements nécessitant une chaîne du froid dans des régions sans électricité relève de l’exploit technique. La responsabilité sociétale des acteurs internationaux implique d’investir dans ces infrastructures, pas seulement dans les molécules.

Enjeux de transparence et de communication avec les populations affectées

L’écart entre chiffres officiels et réalité estimée pose une question de transparence. Les communautés affectées méritent une information honnête sur l’ampleur de la crise. Minimiser les chiffres pour éviter la panique produit l’effet inverse : la défiance s’installe, les rumeurs prolifèrent, et les comportements préventifs s’effondrent. Chikwe Ihekweazu reconnaît implicitement ce défi lorsqu’il évoque l’amélioration quotidienne de la détection des cas. La communication doit partir des besoins exprimés par les populations, pas des impératifs bureaucratiques. Expliquer pourquoi les corps doivent être manipulés avec précaution, pourquoi les contacts doivent être suivis, pourquoi les soins hospitaliers augmentent les chances de survie : ces messages passent mieux lorsqu’ils sont co-construits avec les communautés. La transparence devient alors un outil de santé publique, pas un risque à gérer.